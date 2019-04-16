Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yayınlanan ilanda 5000 personel alımı yapılacağı bildirildi. İlanın yayınlanmasını ardından iş arayışı içinde olan vatandaşlar başvuru yapmak için araştırmalara geçti. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman yapılacak? Hangi kadrolara ne kadar personel alınacak? İşte OGM 5000 personel alımı ile ilgili ayrıntılar...

OGM 5000 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, personel alımı için çalışmaların sürdüğü, uygulama süreci için yakın bir tarihte ilana çıkılacağı bildirildi. 5000 personel alımı ile ilgili açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

İşte Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama;

"Orman Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliklerinde değişiklik çalışmaları devam ettiğinden, zorunlu rotasyon uygulaması 08.04.2019 Tarih ve 214 Sayılı Bakanlık Oluru ile söz konusu yönetmelik değişikliği yapılana kadar ertelenmiştir. Ancak rotasyon süresi dolmuş olan personellerin talepleri halinde yer değişiklikleri yapılacaktır. Personel tercihleri için uygulama süreci yakın bir tarihte ilan edilecektir."

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?

Mühendis

Orman Muhafaza Memuru

Memur

Şoför

KONTENJAN SAYILARI

1.200 Mühendis

2.700 Orman Muhafaza Memuru

800 Memur

300 Şoför

ALIMLAR KPSS İLE YAPILACAK

Söz konusu alıma ilişkin yapılan açıklamada, 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirileceği bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından personel alımlarının 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlandığı ve bundan sonraki sürecin Geel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebileceği açıklandı.