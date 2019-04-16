MSÜ sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 16 Ocak - 27 Şubat tarihleri arasında başvurusu alınan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayı Belirleme Sınavı (MSÜ) 7 Nisan'da gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. ÖSYM ise yayınladığı 2019 sınav takvimi ile sonuçların hangi tarihte açıklanacağını bildirdi. Peki, MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak? İşte 2019 MSÜ sonuç tarihi...

MSÜ SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 MSÜ sınav sonuçları 26 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak kazanan adaylar 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar. Milli Savunma Bakanlığı, bu aşamada tercihlerini gerçekleştirmeyen vatandaşların ikinci aşamaya çağrılmayacağını aktardı.

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en azbirinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.