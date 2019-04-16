Jandarma Genel Komutanlığı 2019 yılı asayiş ve komando uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ve mülakat aşamaları için geri sayım sona eriyor. İşte detaylar. Jandarma, seçim aşamalarına 40 bin adayı çağracak. Lise, ön lisans ve lisans mezunlarından 2018 KPSS 50 ve üzeri alanlardan 20 bini, KPSS'den 50 'nin aşağısında alan ve KPSS 'ye girmeyenlerden de 20 bin kişi çağrılacak. 13-14 Nisan tarihleri hafta sonuna denk geldiği için uzman erbaş alımı sonuçlarının 16 Nisan 2019 Pazartesi günü gün içinde erişime açılması bekleniyor

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JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Edinilen son bilgilere göre uzman erbaş alımı başvuru sonuçları için geri sayımda sona gelindiği bildirildi. Yayımlanan başvuru takviminde sonuçların 15 Nisan 2019 gününe kadar açıklanacağına yer verildi.

JANDARMA UZMAN ERBAŞLIK ALIMINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Geçen yıllarda askerlik ve lise şartı bulunan uzman erbaşlık branşında yayınlanan KHK ile bu yıldan itibaren lise ve askerlik şartının kaldırılmasıyla başvuruların 100 bini geçtiği açıklandı.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ GÖREV TANIMI

Uzman Erbaşlar sözleşmeli personeldir. İlk sözleşmeleri 2 yıldan az beş yıldan fazla olmamak kaydıyla müteakip sözleşmelerini 1 – 5 yıl arası kendi isteklerine göre yapabilmektedirler. Uzman Erbaşların her TSK personeli gibi 30 gün yıllık ve 15 gün mazeret olmak üzere 45 gün izinleri vardır. Bu 15 gün genelde kullandırılmaz. Her aya 5 gün yıllık izin hesaplanır ve Ocak ayında sıfırlanır.

Uzman Erbaşlar 45 yaşına kadar çalışabilmektedirler. 45 yaşından sonra Uzman Erbaşlık sona erer. Ancak kapının önüne konulmazlar emeklilik yaşları dolana kadar Sivil Memur olarak göreve devam ederler ve emekli olabilirler.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Sözleşmesini fesheden Uzman Erbaşlar, 5 yıldan az çalışmışsa maaşlarının iki ile çarpımının çalıştıkları yıl ile çarpımı kadar tazminat alır. 5 yılı geçen her yıl için maaşları ve yılları ile çarpımı kadar ilave ikramiye alır. Ancak bu ikramiyeler net maaşın 20 katını asla geçemez.

Uzman Erbaşlar 2200 TL – 5000 TL arası maaş almaktadır. Yıl bazında derece kademe artışına göre maaş artar ancak bu artış çok fazla değildir. Doğuda, komando birliklerinde veya hudut birliklerinde çalışanlar ilave tazminat alır.