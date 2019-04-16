Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan duyuru ile mülakat takvimi belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirdiği 3 bin 243 personel alımına ilişkin başvuru sürecinin ardından adaylar heyecanla mülakat tarihini bekliyordu. Mülakat sınavlarına katılacak adayların sınav yerlerinin açıklanacağı tarih ve sınav tarihi duyuruldu. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı mülakat sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI MÜLAKAT NE ZAMAN?

3 bin 243 personel alımı için sözlü mülakat tarihi belli oldu. Buna göre, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınava girecekleri yerler 30 Nisan 2019 tarihinde, İl Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Sözlü sınavlar ise 06 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

SÖZLÜ SINAVDA EN AZ 70 PUAN ALMA ZORUNLULUĞU

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

EVRAK TESLİM TARİHİ

İl Müdürlüklerince belge teslimi için çağrılan yedek adayların son evrak teslim tarihi 19 Nisan 2019 tarihi olarak belirlendi.

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB personel alımına ilişkin mülakat takviminin belli olması ile birlikte adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Ancak, yayınlanan duyuruda sonuçları ne zaman açıklanacağı bildirilmedi.

İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın personel alım ve sözlü sınav duyurusu;

"4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımız taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında 3243 işçi alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ilana çıkılmış ve KPSS puan şartı aranmayacağı ilanda belirtilen meslek kolları için 27 Şubat 2019 tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapılmıştır. Kura çekimi sonucu, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar asıl ve yedek olarak belirlenmiştir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların tespiti ve sözlü sınav ile ilgili iş ve işlemler aşağıda yer alan takvime göre gerçekleştirilecektir."