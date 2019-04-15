Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş çalışma şartları ne saatleri nedir? Uzman erbaşların aldıkları maaşlar görev yapılan yere, yaşa ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. Uzman erbaşların aldıkları maaşlar 2500 TL ile 5000 TL arasındadır. Görev yapılan bölgenin hayati tehlikesi olması halinde alınan maaşlar 5000 TL'ye kadar ulaşabilmektedir. Uzman erbaşın evli olması halinde, çocuk sahibi olması ve hizmet yılının fazla olması halinde de maaşlar değişiklik gösterir. Jandarma uzman erbaş olarak göreve başlayan kişilerin görev süreleri çalıştıkları bölgeye göre değişiklik gösterir. Ancak uzman erbaşların çalışma saatleri ortalama olarak 08.00-17.00 arasındadır.

UZMAN ERBAŞ ÇALIŞMA SAATLERİ

Jandarma uzman erbaş olarak göreve başlayan kişilerin görev süreleri çalıştıkları bölgeye göre değişiklik gösterir. Ancak uzman erbaşların çalışma saatleri ortalama olarak 08.00-17.00 arasındadır.

Çalışma saatini tamamlayan bireyler görev yerlerinden ayrılabilir ve evlerine gidebilir. Mevzuat kapsamında geceleri kışlada kalmayı kabul eden uzman erbaşlar ancak üstlerinin izniyle görev yerinden ayrılabilir.

UZMAN ERBAŞ ÇALIŞMA KOŞULLARI

''Uzman Erbaş Yönetmeliği'' hükümlerinde düzenlenmiştir. Giyinme, bakım ve barınma ihtiyaçları tamamen devlet tarafından karşılanmakla birlikte her yıl 30 gün yıllık izne ayrılabilirler. Kısa süreli mazeretler için 15 güne kadar izin verilir. Eşin doğum yapması, hayatını kaybetmesi ve çocuğun yaşamını yitirmesi durumlarında da izin hakkı tanınmaktadır. Uzman erbaşlar için yaş sınırı ise 52'dir. Rütbeye ve kişinin evlilik durumu gibi niteliklerle bireyin maaşı değişiklik gösterir. Uzman erbaşların kademe ilerleyebilmesi için bulunduğu kademede en az 1 yıl süreyle görev yapmış olması, olumlu bir sicil kaydına sahip olması gerekmektedir.

GÜNCEL UZMAN ERBAŞ MAAŞLARI

Uzman erbaşların aldıkları maaşlar 2500 TL ile 5000 TL arasındadır. Görev yapılan bölgenin hayati tehlikesi olması halinde alınan maaşlar 5000 TL'ye kadar ulaşabilmektedir. Uzman erbaşın evli olması halinde, çocuk sahibi olması ve hizmet yılının fazla olması halinde de maaşlar değişiklik gösterir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ GÖREV TANIMI

Uzman Erbaşlar sözleşmeli personeldir. İlk sözleşmeleri 2 yıldan az beş yıldan fazla olmamak kaydıyla müteakip sözleşmelerini 1 – 5 yıl arası kendi isteklerine göre yapabilmektedirler. Uzman Erbaşların her TSK personeli gibi 30 gün yıllık ve 15 gün mazeret olmak üzere 45 gün izinleri vardır. Bu 15 gün genelde kullandırılmaz. Her aya 5 gün yıllık izin hesaplanır ve Ocak ayında sıfırlanır.

Uzman Erbaşlar 45 yaşına kadar çalışabilmektedirler. 45 yaşından sonra Uzman Erbaşlık sona erer. Ancak kapının önüne konulmazlar emeklilik yaşları dolana kadar Sivil Memur olarak göreve devam ederler ve emekli olabilirler.