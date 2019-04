Jandarma Genel Komutanlığı 2019 yılı asayiş ve komando uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ve mülakat aşamaları için geri sayım sona eriyor. İşte detaylar. Jandarma, seçim aşamalarına 40 bin adayı çağracak. Lise, ön lisans ve lisans mezunlarından 2018 KPSS 50 ve üzeri alanlardan 20 bini, KPSS'den 50 'nin aşağısında alan ve KPSS 'ye girmeyenlerden de 20 bin kişi çağrılacak. 13-14 Nisan tarihleri hafta sonuna denk geldiği için uzman erbaş alımı sonuçlarının 15 Nisan 2019 Pazartesi günü gün içinde erişime açılması bekleniyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Edinilen son bilgilere göre uzman erbaş alımı başvuru sonuçları için geri sayımda sona gelindiği bildirildi. Yayımlanan başvuru takviminde sonuçların 15 Nisan 2019 gününe kadar açıklanacağına yer verildi.

JANDARMA UZMAN ERBAŞLIK ALIMINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Geçen yıllarda askerlik ve lise şartı bulunan uzman erbaşlık branşında yayınlanan KHK ile bu yıldan itibaren lise ve askerlik şartının kaldırılmasıyla başvuruların 100 bini geçtiği açıklandı.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEYDİ?

İçişleri Bakanlığı, Jandarma uzman erbaş alımı için başvuru şartlarını yayımladı. İşte, o şartlar;

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.

c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2?deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Nisan 2014 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (04 Nisan 1999 [dahil] - 01 Ocak 1990 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 4 Nisan 2019 tarihi ile üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır. Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir.

Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Kanunu 28/1A değişiklik)

h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur " kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

ı. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1?de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

i. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),

k. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

m. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.

n. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

o. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak. (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)

ö. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ GÖREV TANIMI

Uzman Erbaşlar sözleşmeli personeldir. İlk sözleşmeleri 2 yıldan az beş yıldan fazla olmamak kaydıyla müteakip sözleşmelerini 1 – 5 yıl arası kendi isteklerine göre yapabilmektedirler. Uzman Erbaşların her TSK personeli gibi 30 gün yıllık ve 15 gün mazeret olmak üzere 45 gün izinleri vardır. Bu 15 gün genelde kullandırılmaz. Her aya 5 gün yıllık izin hesaplanır ve Ocak ayında sıfırlanır.

Uzman Erbaşlar 45 yaşına kadar çalışabilmektedirler. 45 yaşından sonra Uzman Erbaşlık sona erer. Ancak kapının önüne konulmazlar emeklilik yaşları dolana kadar Sivil Memur olarak göreve devam ederler ve emekli olabilirler.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Sözleşmesini fesheden Uzman Erbaşlar, 5 yıldan az çalışmışsa maaşlarının iki ile çarpımının çalıştıkları yıl ile çarpımı kadar tazminat alır. 5 yılı geçen her yıl için maaşları ve yılları ile çarpımı kadar ilave ikramiye alır. Ancak bu ikramiyeler net maaşın 20 katını asla geçemez.

Uzman Erbaşlar 2200 TL – 5000 TL arası maaş almaktadır. Yıl bazında derece kademe artışına göre maaş artar ancak bu artış çok fazla değildir. Doğuda, komando birliklerinde veya hudut birliklerinde çalışanlar ilave tazminat alır.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ÇALIŞMA SAATLERİ

Uzman Erbaşların Çalışma Saatleri Jandarma uzman erbaş olarak göreve başlayan kişilerin görev süreleri çalıştıkları bölgeye göre değişiklik gösterir. Ancak uzman erbaşların çalışma saatleri ortalama olarak 08.00-17.00 arasındadır. Çalışma saatini tamamlayan bireyler görev yerlerinden ayrılabilir ve evlerine gidebilir. Mevzuat kapsamında geceleri kışlada kalmayı kabul eden uzman erbaşlar ancak üstlerinin izniyle görev yerinden ayrılabilir.