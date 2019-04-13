İşsiz vatandaşların büyük bir şekilde takip ettiği İŞKUR TYP iş ilanları bugün yenilendi. İŞKUR üzerinden bugün yeni ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda farklı şehirlerde İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Kaymakamlıklara ve Tarım Müdürlüklerine personel alımı yapılacağına yer verildi. Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyurularda alınacak personellerin İstanbul, Bolu, Diyarbakır ve Bolu 'da bulunan kamu kurumlarında istihdam edileceğine yer verildi. İşte 12 Nisan 2019 İŞKUR TYP iş ilanları ve Tarım Müdürlüğü sınavsız 2034 personel alım başvuru şartları.

TYP işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.