İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde personel alımları yapılıyor. İŞKUR TYP alım başvuruları başladı. İŞKUR TYP iş başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda 4 şehirde istihdam etmek üzere 2 bin 34 personel alımı yapılacağı belirtildi. Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyurularda alınacak personellerin İstanbul, Bolu, Diyarbakır ve Bolu 'da bulunan kamu kurumlarında istihdam edileceğine yer verildi. TYP işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
İŞKUR TYP ÜZERRİNDEN ALIM YAPILAN ŞEHİRLER
Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyurularda alınacak personellerin İstanbul, Bolu, Diyarbakır ve Bolu 'da bulunan kamu kurumlarında istihdam edileceğine yer verildi.
İŞKUR TYP BAŞVURU ADIMLARI NELERDİR?
İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvurular yine İŞKUR 'dan alınmaktadır. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılacak başvurunun adımları şu şekilde;
1. Aşağıdaki linke gidin.
https://esube.iskur.gov.tr
2. Açılan sayfada İŞ ARAYAN kısmından TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
3. Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki resimde görülen adımları takip ederek TYP ilanları başvuru sayfasına gidin.
İŞKUR TYP NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
TYP KATILIM ŞARTLARI NELER?
Kuruma kayıtlı işsiz olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç)
TYP'den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak
TYP PERSONEL SEÇİMİ
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.
Noter kurası yöntemi,
Liste (başvuranlar içinden mülakat ya da iş ve meslek danışmanlığı sonucu katılımları uygun görülenlerin belirlenmesi) yöntemi,
Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.
TYP ÖDEMELERİ
Asgari ücret
Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri
TYP'NİN UYGULANDIĞI ALANLAR
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları
TYP UYGULAMA SÜRESİ
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır.
TYP'DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ
TYP'de haftalık çalışma süresi en fazla kırk beş saattir.
TYP'DEN YARARLANAMAYANLAR
İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.
Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.
Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.
İKİNCİ KEZ YARARLANMA
TYP'den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma imkânı bulunmaktadır. Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir. Bir katılımcı aynı kurum veya kuruluşla düzenlenen TYP'den en fazla 18 ay yararlanabilir.
TYP'DE İZİN SÜRESİ VE DEVAMSIZLIK SINIRI
Katılımcıların TYP'ye devamı zorunludur.
Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresinin yirmide biri(1/20) kadar ücretsiz izin kullanabilmektedirler. Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.
Ücretsiz izinden ayrı olarak katılımcı; sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınlarının vefatı gibi mücbir nedenleri belgelendirmek şartıyla, TYP süresinin yirmide biri(1/20) kadar devamsızlık hakkından yararlanabilmektedir.
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