Yeni personel alım ilanları yayımlanarak 11 Nisan 2019 tarihli iş ilanları duyurulmuş oldu. Farklı kurum ve kuruluşlar bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere işçi alımı yapacaklar. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

İŞKUR'DAN İLANLAR YAYIMLADI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yeni ilanlar yayımlandı memur ve işçi alımları yapılacağı bildirildi. Ayrıca ilanlarda kadrolara göre talep edilen genel ve özel başvuru şartlarına yer verildi. Başvuru yapacak adayların detayları incelemesi gerekiyor. Aksi takdirde başvuru şartlarına haiz olmayanların başvuruları kabul edilmeyecek.

HANGİ KURUM HANGİ POZİSYONLARDA ALIM YAPIYOR?

İŞKUR üzerinden farklı kurumların alım yapacağı duyuruldu. Bu kapsamda Devlet Su İşleri Gümüşhacıköy Sulama Birliği 5 Su Kanalı İşçisi,Kırıkkale Üniversitesi Genel Sekreterlik 8 Beden İşçisi ( Genel ) ve 3 Engelli Beden İşçisi ( Genel ) alacak. Bir diğer kuruma göre ise, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü 1 İnşaat Boyacısı / Boyacı ve Engelli olarak 1 Beden İşçisi ( Temizlik ) alımı yapacak.

İŞKUR İLANLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İŞKUR üzerinde yayımlanan işçi personel ilanlarına başvuru yapacak adaylar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Engelli adaylar için engelli olduğunu gösteriri rapora sahip olmak, En az ilköğretim mezunu olmak ve en fazla Lisans mezunu 18 yaşını tamamlamış olmak, Askerlik ile herhangi bir bağlantısı bulunmamak gibi nitelikler aranacak.

İŞKUR İLANLARINA BAŞVURULAR:

İlgili ilanlar 11 Nisan 2019 tarihinde yayımlanmış olan adaylar başvurularını en geç 15 Nisan 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Bu bağlamda adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine girerek iş ilanı numarası ile gerçekleştirebilirler. Sizlerle aşağıda ilan numaralarını paylaşıyoruz.

Devlet Su İşleri Gümüşhacıköy Sulama Birliği : 00004926400

Kırıkkale Üniversitesi Genel Sekreterlik : 00004927482, 00004927569

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü : 00004927419, 00004927287

HANGİ KURUMLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 09 Nisan 2019

İlan tarihi: 20 Mart 2019

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 03 Mayıs 2019

İlan tarihi: 05 Şubat 2019

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERİ PERSONEL (2019 YILI)

Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019

İlan tarihi: 28 Aralık 2018

T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 43 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 20 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 45 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 114 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 9 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 16 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 13 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 16 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 13 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 8 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 28 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 25 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 13 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 71 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

Son başvuru tarihi: 22 Nisan 2019

İlan tarihi: 01 Nisan 2019

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019

İlan tarihi: 01 Nisan 2019

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 15 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019

İlan tarihi: 01 Nisan 2019

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 14 Nisan 2019

İlan tarihi: 01 Nisan 2019

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019

İlan tarihi: 29 Mart 2019

DEREBUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 SÜREKLİ İŞÇİ

Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2019

İlan tarihi: 29 Mart 2019

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 28 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 29 Mart 2019

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 38 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2019

İlan tarihi: 28 Mart 2019

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 03 Mayıs 2019

İlan tarihi: 28 Mart 2019

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 3 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 11 Nisan 2019

İlan tarihi: 28 Mart 2019

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 9 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 10 Nisan 2019

İlan tarihi: 27 Mart 2019

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 6 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 10 Nisan 2019

İlan tarihi: 26 Mart 2019

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 23 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 09 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 17 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 34 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 09 Nisan 2019

İlan tarihi: 20 Mart 2019

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 03 Mayıs 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 43 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 20 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 45 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.

İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

Başlıca kurum hizmetleri şunlardır:

İş ve Meslek Danışmanlığı: İşkur'un temel hizmetlerini tek masadan düzenlemek ve yönetmek üzere kayıtlı her iş arayana ve işverene bir iş ve meslek danışmanı atanmaktadır. Danışmanlar iş arayanla danışmanlık görüşmesi yapmak, düzenli işyeri ziyaretlerinde bulunmak, okullar, cezaevleri ve diğer eğitim-rehabilitasyon kuruluşları ile koordineli olarak iş arama süreci, meslek seçimi noktasında birebir veya toplu programlar düzenlemek gibi pek çok görevleri ifa etmektedirler. Danışmanlar iş arama sürecinde danışma görüşmesi ile kişinin ilgi, yetenek ve eğitim durumlarını -gerekirse testlerle- tespit ederek kişiyi en uygun işe yönlendirmek, bunun için işgücü uyum programları (kurs, staj vs.), iş arama becerileri konusunda destek vermek, kısacası kişi işe yerleştirilinceye kadar ona yardımcı olmakla görevlidirler.

İstihdam: İş arayan ve kanunen çalışma yaşında olan herkes işe yerleştirme hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunabilir, yani işsiz olmak şart değildir. İş arayan kişi bizzat kurum birimlerine gelerek veya resmi internet sayfasına kayıt yaptırıp özgeçmiş düzenlemek suretiyle kurum hizmetlerini takip edebilir. İşkur kanalıyla işe girmek, ilanda işçi talebinde bulunan işverene ulaşarak yapılacak iş görüşmesi sonucu işverenin de kabul etmesi ile mümkün olmaktadır. Bu süreç boyunca iş ve meslek danışmanlarından yardım alınabilir.

Engelli, eski hükümlü ve terör mağduru gibi dezavantajlı grupların istihdamları ve bu konudaki mükellefiyet, müeyyide ve teşvikler İşkur tarafından takip edilmektedir.



İşsizlik Ödeneği: İşkur, kendi isteği dışında işini kaybetmiş olanlara yeni işe girinceye kadar maddi destekte bulunmaktadır. Alınacak ödenek, yatırılan sigortanın süre ve miktarına göre değişmekle birlikte 6-10 ay arasında sürmektedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için çıkıştan önce 120 gün kesintisiz olmak kaydıyla son 3 yıl içerisinde 600 gün sigortalı olmak, uygun bir çıkış kodu ile ayrılmış olmak ve İşkur'a 30 gün içerisinde başvurmuş olmak gerekmektedir.

Ücret Garanti Fonu: İşverenin iflas etmesi, borç ödemekten aciz vesikası alması, konkordato ilan etmesi vs. durumlarında işçiler alamadıkları son 3 aylık maaşlarını İşkur'a başvurarak almaları mümkündür.

İş Kaybı Tazminatı: Özelleştirme sonucu işlerini kaybedenler için öngörülmüş bir destektir.

Kısa Çalışma Ödeneği: Kriz dönemlerinde çalışma saatlerini kısaltmakla beraber işçilerini çıkarmayan işverenlere verilen bir destektir.

İşgücü Yetiştirme Kursları: İşgücü piyasasında geçerli bir mesleği olmayan veya mesleğini değiştirmek isteyenler İşkur'un koordinatörlüğünde düzenlenen işgücü uyum programlarından yararlanabilirler. İstihdam garantili, engellilere, işsizlik ödeneğinden yararlananlara, tutuklu ve hükümlülere, eski hükümlülere yönelik çeşitli kurslar düzenlenmektedir. Kurs süresi boyunca kursiyerlerden herhangi bir ücret alınmadığı gibi cep harçlığı ödenmekte ve kaza sigortası yapılmaktadır.



İşbaşı Eğitim Programları: Mesleki bir eğitim ihtiyacı olmadığı halde iş tecrübesi kazandırmak için işyerlerinde çalışmakla düzenlenen staj programlarıdır.

Toplum Yararına Çalışma Programları: Yararlananların asgari ücret üzerinden maaş ve sigortalarının tamamının bizzat İşkur tarafından üstlenildiği geçici istihdam niteliğindeki programlardır. Kamu kurumları (özellikle okullar ve belediyeler) bünyesinde temizlik, çevre ve orman işleri gibi hizmetleri görmek suretiyle yararlanılabilmektedir.

Girişimcilik Programları: KOSGEB ile işbirliğinde kendi işini kurmak isteyenlere yönelik olarak girişimcilik, iş fikri, yatırım, proje hazırlama konularında yapılan eğitim programlarıdır. Başarılı olarak tamamlayanlar daha sonra KOSGEB'e başvurularında ilave destekler alabilmektedir.

Çalışma İlişkileri Hizmetleri: Eski Çalışma Müdürlüklerince yerine getirilen bu hizmetler arasında çalışma hayatı ile ilgili olarak şikâyet ve sendika servisleri görev yapmaktadır. Bir yargı dışı uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak uygulamada işçiler alamadıkları haklarını İşkur şikâyet masasına bildirerek kurumun yardımı ile işverenlerden alabilmektedirler.

İşgücü Piyasası Hizmetleri: İşverenlerin çalışma hayatına dair devlet desteklerinden faydalanabilmeleri için İşkur'a kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Özel istihdam bürosu kurmak, işe yerleştirmeye aracılık etmek, internette kariyer sitesi işletmek, yurt dışına işçi götürmek, tarım aracılığı gibi faaliyetler için İşkur'dan izin alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Yarım Çalışma Ödeneği: Doğum sonrası 2 aylık süt izninden sonra 1. Çocuk için 2, 2. çocuk için 4, 3. Çocuk için 6 ay süreyle asgari ücretin yarısı tutarında çalışan annelere verilen ödenektir.