MSB kura sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İstanbul, İzmir ve Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda görevlendirmek üzere 600 persnel işçi alımı için 25-29 Mart tarihlerinde başvuruları aldı. Başvuru sahipleri için 9 Nisan'da kura çekildi. Şimdi sıra kura sonuçlarında. Başvuru yapan adaylar kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, MSB kura sonuçları açıklandı mı? MSB 600 işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilecek?

MSB KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı'na gerçekleştirilecek 600 işçi alımı otomotiv elektrikçisi, armadör işçisi, inşaat boyacısı, fiberglasçı gibi birçok branştaki kadrolara yapılacak. Başvuruları İŞKUR üzerinden alınan 600 işçi alımının kurası 9 Nisan'da çekildi. Adaylar kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Ancak kura sonuçları henüz açıklanmadı. İŞKUR'un kura sonuçlarını MSB'ye bildirmesinin ardından sonuçların açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında adaylar kura sonuçlarına MSB'nin resmi internet adresi üzerinden erişebilecek.

MSB 600 İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

- Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

- Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

- Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

- Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

- Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

- Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil),astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

- Öte yandan uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul mezunu olma şartı aranırken, uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu olma şartı aranıyor.