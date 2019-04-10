Bekçi alımı başvuru sonuçları, başvurularını gerçekleştiren adayların gündeminde. 18 Mart - 1 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 8 bin bekçi alımı başvurularının sonuçları için adaylar heyecan içinde. Adayların merak ettiği konulardan birisi de yapılacak sınav oldu. Peki, bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 bekçilik sınavı ne zaman? Bekçi maaşları ne kadar? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8 bin bekçi alımı için yapılan başvuruların sonuçları henüz açıklanmadı. Bir önceki dönemlerde sonuçlar, başvuruların tamamlanmasının ardından 5 hafta içerisinde erişime açılmıştı. Buna göre, 2019 bekçi alımı başvurularının Nisan ayının son haftalarına doğru açıklanması tahmin ediliyor.

Başvuru sonuçları, Polis Akademisi'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçilik sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ancak sınavın ne zaman yapılacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Tahminlere göre başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından 3-4 ay içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bir önceki sınavlar başvuruların tamamlanmasının ardından 3 ay sonra yapılmıştı. Sınav tarihi belli olduktan sonra takvim.com.tr üzerinden sınav tarihini öğrenebilirsiniz.

BEKÇİLİK SINAVI NASIL OLACAK?

Bekçi alımı için adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Adaylara 100 soru sorulacak ve adaylara cevaplamaları için 120 dakika verilecek. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacak.

Sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

2019 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

2019 yılı ile birlikte bekçi maaşlarına da zam yapıldı. Buna göre, EGM bünyesinde bekçi olarak görev yapan lise mezunu bekçilerin aylık ortalama 3,970 TL, lisans mezunu bekçilerin 4,000 TL ve lisans mezunu bekçilerin ise 4,100 TL ile 4,400 TL civarı aylık kazançları vardır. Bu maaşlar ek ödemesiz maaşlar olup, belirtilen tutara görev yaptığı şehir farkı ilave edilmemiştir.

BEKÇİ ALIMI İÇİN ŞARTLAR NELER?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olması, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

(2) Birinci fıkranın

(b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir.