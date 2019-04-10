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  • 09.04.2019 17:39
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 14:39

45 bin KPSS'li KPSS şartsız memur, personel, asker, işçi alımı yapılacak

2019 yılında kamuya on binlerce personel alımı yapılacak! Milli Savunma Bakanlığı'ndan üniversitelere, Devlet Demiryolları'ndan belediyelere kadar personel alımı yapılacak. Gerekli şartları karşılayıp memur olmak isteyenler ilanın son başvuru tarihini kaçırmaması gerekiyor.

2019 yılında kamuya personel alımları devam ediyor. Gerek KPSS veya KPSS şartsız gerek sözleşmeli ya da sürekli işçi alımları için Devlet Personel Başkanlığı ilana çıktı. Kamu için 45 bin kişilik boş kontenjan açığı belirlendi. Bu kapsamda alımlar memur alımları, personel alımları, Kamu personeli, sözleşmeli personel işçi ve askeri personel alımları yapılıyor. İşte 45 bin KPSS'li KPSS şartsız memur, personel, asker, işçi alım başvuru şartları ve DPB iş ilanları haberimizde.

(DPB) Devlet Personel Başkanlığı, 17 Aralık 1960 tarihinde 160 sayılı Kanunla "Devlet Personel Dairesi" olarak kurulan ve 8 Haziran 1984 tarih ve 217 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmesiyle şimdiki adını alarak Başbakanlığa bağlı olarak yeniden kurulan genel bütçeli bir kurumdur.

SON DAKİKA MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DPB İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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