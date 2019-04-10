2019 yılında iş için verilen ilanların sayısında büyük bir artış gözlemleniyor. Kamu ve özel sektörde vasıflı ve vasıfsız binlerce personel aranıyor. Son dönemde işverenlere sağlanan teşvikler ve istihdam seferberliğinin etkisiyle işe alımlar hız kazandı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak için kurulmuştur. Bu bağlamda 2019 64 bin kamu özel personel memur alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR giriş ve kayıt ekranı ile İŞKUR iş ilanları sayfası haberimizde