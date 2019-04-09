MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Milli Savunma Üniversitesi soru ve cevap anahtarı görüntüleme

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Nisan'da gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (MSÜ) ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. Adaylar geçtiğimiz gün sınav soru ve cevap anahtarını görüntüledikten sonra sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MSÜ soru ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 2019 MSÜ sınav sonuçları 26 Nİsan 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

7 Nisan'da uygulanan MSÜ sınavının temel soru kirapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u yayınlandı. Sınava katılan adaylar sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

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MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en azbirinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.