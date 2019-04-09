İstanbul Havalimanı geçtiğimiz günlerde faaliyete geçti. İstanbul Havalimanı başlangıçta 100 bin kişiye, tüm etapları tamamlandığında ise 225 bin kişiye istihdam sağlayacak. İstanbul Havalimanı şuan yüz binlerce personel alımı yapıyor. İş başvurularının yapıldığı kariyer sitelerinde İstanbul Havalimanı için personel alım ilanlarında artışlar da dikkat çekiyor. İşte THY İGA İstanbul Havalimanı personel alım iş ilanları ve THY 8 bin personel alımı başvuru şartları.