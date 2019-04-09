2019 yılında kamuya on binlerce personel alımı yapılacak! Milli Savunma Bakanlığı'ndan üniversitelere, Devlet Demiryolları'ndan belediyelere kadar personel alımı yapılacak. Gerekli şartları karşılayıp memur olmak isteyenler ilanın son başvuru tarihini kaçırmaması gerekiyor. Kamuya başvuru yapacak adayların mutlaka taşımaları gereken niteliklerden birisi olan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlardır ve bunun dışında bazı özel şartlar aranmaktadır. Özel olarak, Yaş, KPSS, YDS, Askerlik ve Eğitim gibi nitelikler aranır. (DPB) Devlet Personel Başkanlığı, 17 Aralık 1960 tarihinde 160 sayılı Kanunla "Devlet Personel Dairesi" olarak kurulan ve 8 Haziran 1984 tarih ve 217 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmesiyle şimdiki adını alarak Başbakanlığa bağlı olarak yeniden kurulan genel bütçeli bir kurumdur.

HANGİ KURUMLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Kamuya personel alımları devam ediyor. Gerek KPSS gerek sözleşmeli ya da sürekli işçi alımları için Devlet Personel Başkanlığı ilana çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan üniversitelere, Devlet Demiryolları'ndan belediyelere kadar personel alımı yapılacak. Gerekli şartları karşılayıp memur olmak isteyenler ilanın son başvuru tarihini kaçırmaması gerekiyor.

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 09 Nisan 2019

İlan tarihi: 20 Mart 2019

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 03 Mayıs 2019

İlan tarihi: 05 Şubat 2019

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERİ PERSONEL (2019 YILI)

Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019

İlan tarihi: 28 Aralık 2018

T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 43 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 20 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 45 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 114 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 9 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 16 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 13 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 16 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 13 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 8 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 28 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 25 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 13 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 71 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

Son başvuru tarihi: 22 Nisan 2019

İlan tarihi: 01 Nisan 2019

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019

İlan tarihi: 01 Nisan 2019

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 15 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019

İlan tarihi: 01 Nisan 2019

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 14 Nisan 2019

İlan tarihi: 01 Nisan 2019

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019

İlan tarihi: 29 Mart 2019

DEREBUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 SÜREKLİ İŞÇİ

Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2019

İlan tarihi: 29 Mart 2019

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 28 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 29 Mart 2019

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 38 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2019

İlan tarihi: 28 Mart 2019

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 03 Mayıs 2019

İlan tarihi: 28 Mart 2019

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 3 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 11 Nisan 2019

İlan tarihi: 28 Mart 2019

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 9 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 10 Nisan 2019

İlan tarihi: 27 Mart 2019

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 6 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 10 Nisan 2019

İlan tarihi: 26 Mart 2019

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 23 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 09 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 17 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 34 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 09 Nisan 2019

İlan tarihi: 20 Mart 2019

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 03 Mayıs 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 43 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 20 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 45 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

45 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önce çalışılan kamu Kurumu veya Kamu Kuruluşundan disiplin cezası bulunmamak,

Kamu Personeli Seçme Sınavından Puan almış olmak şartı aranıyorsa, Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60, 70 veya 80 ve üzeri puan almış olmak,

Alım statüsüne göre belirtilen yaş aralığında olmak ( Memur alımları için 35 yaşından büyük olmamak, Askeri Personel Alımları için 18 veya 20 yaşını tamamlamış olmak ve 25, 27 veya 31 yaşlarından büyük olmamak. Bu durum alım yapacak birime göre değişkenlik göstermektedir. ),

Son beş yıl içerisinde yapılmış olan Yabancı Dil Sınavından puan almış olmak,

Alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim seviyesi ( Lise, Ön Lisans veya Lisans ) ve bölümlerden mezun olmuş olmak

Gibi nitelikler aranır. Bir çok kurum KPSS puanı ile alım yapsa da bazı kurumlar adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı olmadan alım yapıyor.

MEMUR ALIMLARI

Memur grubuna giren kurumların ilanları ile, Dışişleri Bakanlığı 5, Hakkari Üniversitesi 2, Bankacılık Düzenleme Kurumu 5 ve Polis Akademisi Başkanlığı 8 bin 187 çarşı ve mahalle bekçisi alacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ( TİM ) Uzman yardımcısı ve İdari Memur Alımı ( Son başvurular 12 Nisan 2019 )

ADAYLARIN TAŞIMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Kamuya başvuru yapacak adayların mutlaka taşımaları gereken niteliklerden birisi olan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlardır ve bunun dışında bazı özel şartlar aranmaktadır. Özel olarak, Yaş, KPSS, YDS, Askerlik ve Eğitim gibi nitelikler aranır.

657 Sayılı DMK 48. Maddesindeki Nitelikler Nedir?

Adaylardan bu yönde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek gibi nitelikler aranacak

Özel Nitelikler Nedir?

Adayların taşımaları gereken özel nitelikler,

2018 Yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan kamu personeli seçme sınavından lise mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60, 70 veya 80 puan ve üzeri puan almış olmak,

Alım yapılacak pozisyon ve sınıfına göre belirtilen yaş aralığında olmak, Memur alımları için 35 yaşından gün almamış olmak, Bekçi alımları için 31 yaşından gün almamış olmak ve Askeri Personel alımları için 20 ile 25 yaşları arasında veya 20 ile 27 arasında olmak gerekiyor.

Eğitim olarak alım yapılacak pozisyon seviyesine göre, En az ilköğretim mezunu, lise mezunu, ön lisans veya lisans mezunu olmak,

YDS şartı her ilanda yer almıyor ancak yabancı dil gerektirecek kadro için adayların son beş yıl içerisinde yapılmış olan yabancı dil sınavından İngilizce veya diğer diller için taban puan almış olmak şartı aranıyor

SINIFINA GÖRE MEMUR PERSONEL VE ASKER ALIM İLANLARI:

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan ilanlara göre, toplamda 44 bin 900 memur alımı, personel alımı ve askeri personel alımı yapılacak.

MEMUR ( KPSS - A ) sınıfında, Hakkari Üniversitesi 2 İç denetçi ve Dışişleri Bakanlığı 5 Hukuk Müşaviri alacak.

MEMUR ( KPSS - B KURUMSAL ) alanında EMniyet Genel Müdürlüğü 2019-1 kapsamında 8 bin ve 2019-2 kapsamında 187 çarşı ve mahalle bekçisi alacak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başkanlığı 5 şoför alacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL olarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi 8 sözleşmeli personel, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2, Dışişleri Bakanlığı 2, Ankara üniversitesi 132, Adli Tıp Kurumu 71, Anadolu Üniversitesi 1, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 5, TÜBİTAK 2, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 6 ve Genelkurmay Başkanlığı 51 sözleşmeli personel alımı yapacak.

AKADEMİK PERSONEL sınıfında üniversiteler alım yapacak. Buna göre, Türk-Alman 13 , Tekirdağ Namık Kemal 36, İstanbul 47, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar 7, Şırnak 8, Kahramanmaraş Sütçü İmam 22, Bursa Uludağ 15, Trakya 46, İstanbul Cerahpaşa 56, Kilis 7 Aralık 6, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Mersin 23, Bandırma onyedi eylül 9, Uşak 49, Hatay Mustafa Kemal 49, Burdur 6,Kastamonu 23, Balkesir 11, Recep Tayyip Erdoğan 3, Yıldız Teknik 42, Gümüşhane 18, AMasya 19, Hakkari 12 Üniversiteleri akademik personel ve öğretim görevlisi alacaklar.

SÜREKLİ İŞÇİ bölümü için TCDD ( Devlet Demiryolları ) 356 işçi alacak. Milli Savunma Bakanlığı ile 600 İşçi alımı yapacak.

ASKERİ PERSONEL ilanları kapsamında ise, Jandarma genel Komutanlığı 22 Bin Uzman erbaş alacak ve Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 13 Bin Sözleşmeli Er alımı yapacak.

BAŞVURULAR VE DETAYLAR:

Yukarıda verdiğimiz kurumların ilanların bir çoğu için başvuru süreci başladı. Adaylar başvurularını, şahsen, posta yolu ile veya elektronik ortamda gerçekleştiriyorlar. İlanlara dair detayları ve son gelişmeleri sizlerle haberimizin devamında tablo şeklinde sunuyoruz. Aşağıdaki tablodan ilanların tam metinlerine, son başvuru tarihlerine, alım sayısına, alım yapacak kuruma ulaşarak ilgili ilanlara başvuru yapabileceksiniz.

KAMU KURUMLARINA 44 BİN KİŞİ ALINACAK!

Kamu kurumları toplamda 44 bin kişilik boşluk ile alım yapacak. Bu kapsamda alımlar Memur alımları, Personel alımları, Kamu Personeli,Sözleşmeli Personel İşçi ve Askeri Personel alımları yapılıyor. Bu alımlar farklı kamu kurumları ve kuruluşları tarafından yapılacak olup alım pozisyonlarda farklıdır. Ayrıca adaylardan bu yönde bazı genel ve özel nitelikler aranmakta olup bu nitelikleri taşıyan adayların başvuruları geçerli sayılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

Kamu memur alımı ilanlarına başvuru yapacaklar bazı nitelikleri yerine getirmek zorundadırlar. Bu bağlamda adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Affa uğramış bile olsa herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylardan askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak gibi nitelikler aranır. Yani adayların 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.