YSK İstanbul son dakika Beyoğlu, Maltepe, Sancaktepe, Çekmeköy ilçe seçim sonuçları İstanbul oy farkı ve oy oranları internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. AK Parti'nin itirazı üzerine, Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunca tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümünün sayılmasına karar veren YSK, AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel'in bir başka başvurusu üzerine Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulunca da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümünün sayılmasını kararlaştırdı. YSK, ayrıca MHP Maltepe İlçe Başkanı Mesut Kamburoğlu'nun yaptığı iki ayrı başvuruda, Maltepe 1 ve 2. İlçe Seçim Kurulunca Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin oy pusulalarının sayımına karar verdi.

İSTANBUL İLÇE SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? BEYOĞLU, SANCAKTEPE, ÇEKMEKÖY

Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu, geçersiz oyların yeniden sayım talebini reddetmiş, İstanbul İl Seçim Kurulu, 4 Nisan'da Beyoğlu İlçe Seçim Kurulunun bu kararını kaldırmıştı. CHP, İl Seçim Kurulu kararının durdurulması talebiyle YSK'ye başvurdu. YSK, Beyoğlu 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulunca tüm oyların sayımına fiilen başlanmış olması nedeniyle itirazı reddetti. Böylece Beyoğlu'ndaki geçersiz oylara ilişkin sayım işlemleri devam edecek.

Sancaktepe seçim sonuçlarına yapılan itiraz üzerine Sancaktepe 1. İlçe Seçim Kurulu, sadece ilçe belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarını yeniden saymıştı. AK Parti, Sancaktepe'deki Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliğine ait oy pusulalarının da sayılması talebiyle YSK'ye başvurdu. Kurul, Sancaktepe 1. İlçe Seçim Kurulunun uygulamasında kanunsuzluk bulunmadığından talebi reddetti.

Çekmeköy'de ise AK Parti'nin itirazı üzerine, geçerli ve geçersiz tüm oyların sayımına başlanmıştı. Ancak İlçe Seçim kurullarının itiraz üzerine karar vermesi için yasa gereği verilen süre dolmak üzere olduğundan yapılacak işlem hakkında Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı YSK'ye görüş sordu. YSK, sayım döküm işlemlerinin aralıksız ve açık olarak gerçekleştirilmesine, sayım döküm işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması için ilçe seçim kurulunca yeterli personelin görevlendirilmesine ve sayım döküm işlemlerinde adayların, siyasi parti temsilcilerinin ve müşahitlerin hazır bulunabileceğine karar verdi.

İSTANBUL GEÇERSİZ OY SAYIMI SONUÇLARI

Esenler

150 sandıkta geçersiz oylar sayıldı AK Parti'ye 58, Chp 17 oy yazıldı. Sayım verileren aranın ardından 12.00'da devam edecek.

Esenyurt

Geçersiz oyların olduğu 560 sandıkta sayım yapıldı, AK Parti'ye 125, CHP'ye 71 CHP oy eklendi. Sayım devam ediyor.

Beykoz

İlçedeki 550 sandıkta yeniden yapılan sayımda AK Parti hanesine 152 oy yazılırken, İmamoğlu'nun hanesine de 74 oy eklendi. Sayım bitti

Fatih

Fatih'te geçersiz oy sayımı tamamlandı. Ancak AK Parti bu sonuçlara da itiraz etti. Yeniden sayım gündemde. Açılan 838 sandıkta AK Parti'ye 250, CHP'ye 78 oy ilave edildi.

Kartal

İstanbul Kartal'da yeniden sayılan sandıklarda, AK Parti'ye fazladan 30 oy yazıldığı tespit edildi. Yanlışlık düzeltildi; Ekrem İmamoğlu'na 43 oy yazıldı.

Arnavutköy

Sayımı iptal edilen Arnavutköy'de maddi kusur sebebiyle 1221 oy AK Parti'ye geçti. CHP'den ise 535 oy eksildi..

Bakırköy

İtirazlar sonuçlandı... AK Parti'ye fazladan yazılan 86 oy silindi. CHP'nin eksik yazılan 259 oyu İmamoğlu'nun hanesine eklendi.

Bağcılar

Bağcılar'da yapılan itiraz sonucu 1533 oy AK Parti'ye 232 oy CHP'ye eklendi.

Bayrampaşa

197 sandıkta geçersiz oyların sayımı bitti. Bu sayım sonucu AK Parti'nin 64, CHP'nin ise 20 oyu geçerli hale geldi.

Ümraniye

Toplam sandık sayısı 1424. Toplam geçersiz oy sayısı, 12366. Geçersiz oylarının tekrar sayımına karar verilen sandık sayısı 922. Sonuç: AK Parti'nin oyu 252 artarken CHP'nin oyu 66 adet arttı. Ümraniye'de sayım işlemleri devam ediyor. Öğlen saatlerinde bitmesi bekleniyor.

Sarıyer

Sarıyer'de yeniden sayılan 211 sandıkta AK Parti'ye 56, CHP'ye 15 oy eklendi

Başakşehir

Yeniden sayılan 207 sandıkta AK Parti'nin oyları 57 adet artarken CHP oylarında 24 adet artış oldu.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI EN SON SON DURUM

Saat 22.00 sularında gelen bilgilere göre, oyların yeniden sayılması sonrası Ekrem İmamoğlu 4 milyon 171 bin 87 oy alırken, Binali Yıldırım 4 milyon 151 bin 448 oy alıyor. Aradaki fark 19 bin 639'a düştü. Ekrem İmamoğlu yüzde 48,79, Binali Yıldırım ise yüzde 48,55 oy oranına sahip. Bugün sayım devam edecek.

YSK Başkanı Sadi Güven'den kritik açıklamalar

Güven, YSK binasından ayrılırken gazetecilerin İstanbul'un bazı ilçelerindeki geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına ilişkin sorusuna, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım" cevabını verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven yerel seçim sonuçları ve itiraz sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Güven'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YSK'nın iki görevi var. Bir tanesi yargı görevi ve bir tanesi de seçime ilişkin hazırlıklar ile seçimi yönetme görevi. Seçimin sona ermesinden itibaren yargıya ilişkin YSK'nın görevi başladı. Şu anda yaptığımız da tam bu. YSK olarak 11 yüksek mahkeme üyesi önüne gelen şikayetlerle ilgili toplanıp dosyalarla ilgili karar veriyor.

Biz bu kararı verirken yasal olarak temsilci bulundurma hakkına sahip AK PARTİ, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti temsilcileri de karar verme sürecinde yapmış olduğumuz tüm toplantılarda hazır bulunuyorlar ve kurula kendi görüşlerini bildirmek suretiyle katkı veriyorlar. Kurul bu şekilde önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor. Bu süreç devam ediyor.

"HERKES ŞUNU BİLSİN Kİ..."

Şunu herkes bilmeli ki, yargı süreci içinde hakimler bakmış oldukları davalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazlar. Sizin haber alma özgürlüğünüz var, göreviniz de tam da bu ama benden her bir dosya için haber beklemeyin. Bunu söylemeyeceğim, daha önceki seçimlerde de bunu belirttim.

Yargı sürecinden önce diğer konularda detay bilgi verdiğim halde, yargı sürecinde bakmış olduğumuz davaların içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım.

Bunu YSK'daki temsilcisi bulunan siyasi partilerden ve ilçe seçim kurullarından alabilirsiniz.

Ama benden "şu dosya geldi, oy çokluğu oldu" gibi benden detay bilgi istemeyin. Bunu daha önceki seçimlerde de vermedim. Vermem de doğru değil. Yargı sürecine aykırı bir şey olur."

YSK'dan İstanbul kararları!



YSK, İstanbul İl Seçim Kurulu kararlarına yapılan itirazları görüşmek için dün gece toplandı. AK Parti'nin itirazı üzerine, Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunca tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümünün sayılmasına karar veren YSK, AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel'in bir başka başvurusu üzerine Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulunca da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümünün sayılmasını kararlaştırdı. YSK, ayrıca MHP Maltepe İlçe Başkanı Mesut Kamburoğlu'nun yaptığı iki ayrı başvuruda, Maltepe 1 ve 2. İlçe Seçim Kurulunca Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin oy pusulalarının sayımına karar verdi.

BEYOĞLU'NDA GEÇERSİZ OYLAR SAYILACAK

Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu, geçersiz oyların yeniden sayım talebini reddetmiş, İstanbul İl Seçim Kurulu, 4 Nisan'da Beyoğlu İlçe Seçim Kurulunun bu kararını kaldırmıştı. CHP, İl Seçim Kurulu kararının durdurulması talebiyle YSK'ye başvurdu. YSK, Beyoğlu 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulunca tüm oyların sayımına fiilen başlanmış olması nedeniyle itirazı reddetti. Böylece Beyoğlu'ndaki geçersiz oylara ilişkin sayım işlemleri devam edecek.

SANCAKTEPE BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Sancaktepe seçim sonuçlarına yapılan itiraz üzerine Sancaktepe 1. İlçe Seçim Kurulu, sadece ilçe belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarını yeniden saymıştı. AK Parti, Sancaktepe'deki Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliğine ait oy pusulalarının da sayılması talebiyle YSK'ye başvurdu. Kurul, Sancaktepe 1. İlçe Seçim Kurulunun uygulamasında kanunsuzluk bulunmadığından talebi reddetti.

GEÇERSİZ OYLAR SAYILIYOR

Çekmeköy'de ise AK Parti'nin itirazı üzerine, geçerli ve geçersiz tüm oyların sayımına başlanmıştı. Ancak İlçe Seçim kurullarının itiraz üzerine karar vermesi için yasa gereği verilen süre dolmak üzere olduğundan yapılacak işlem hakkında Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı YSK'ye görüş sordu. YSK, sayım döküm işlemlerinin aralıksız ve açık olarak gerçekleştirilmesine, sayım döküm işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması için ilçe seçim kurulunca yeterli personelin görevlendirilmesine ve sayım döküm işlemlerinde adayların, siyasi parti temsilcilerinin ve müşahitlerin hazır bulunabileceğine karar verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı: 11 bin olan oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Bugün de sayımlar devam ediyor. Sabah yapılan basın açıklamasında, 11 bin oyun yapılan itirazlar neticesinde lehimize çevrildiğini gördük. Şu an itibariyle 11 bin olan oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda. Yani bizim lehimize tescil edilmiş oldu. Bu sürekli artarak devam ediyor. İnşallah son ana kadar milletimizin kullanmış olduğu oyları da koruyacağımızı beyan ediyoruz." dedi.



AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul İl Seçim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda geçersiz oyların sayımına devam edildiğini belirtti.

Bayram Şenocak, "İçeride işler yolunda, demokrasi gayet işliyor. Oylar gayet şeffaf bir şekilde sayılıyor. Gerekirse canlı yayında, gerekirse en şeffaf bir şekilde milletimizi aydınlatmamız lazım. Biz her bir oyun çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Çünkü milletimiz sandığa gitti ve iradeyi ortaya koymaya karar verdi. Bizim de bu ortaya konulan iradenin sonuna kadar yanında olup, milletimizin oyuna sahip çıkmamız lazım, sonuç ne olursa olsun." ifadelerini kullandı.

Milletin oyunu sonuna kadar şeffaf bir şekilde korumaya gayret ettiklerini belirten Şenocak, şunları kaydetti:

"Bugün de sayımlar devam ediyor. Sabah yapılan basın açıklamasında, 11 bin oyun yapılan itirazlar neticesinde lehimize çevrildiğini gördük. Şu an itibariyle 11 bin olan oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda. Yani bizim lehimize tescil edilmiş oldu. Bu sürekli artarak devam ediyor. İnşallah son ana kadar milletimizin kullanmış olduğu oyları da koruyacağımızı beyan ediyoruz.

Beyoğlu'ndan başladık. Yarın sabahtan itibaren devam edebilir ama İl Seçim Kurulunun alacağı kararlara bağlı olarak değişebilir. O yönde taleplerimiz var. Bizim ilçeler bazında yapmış olduğumuz çalışmalarda... Orada şeffaflığa aykırı bir durum varsa biz gerekli itirazlarımızı yerine getiriyoruz. İlk önce ilçe seçim kurulları, olmuyorsa il seçim kurulu, olmuyorsa bir üstü, bunun hiyerarşisi bellidir. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, bu akşam Beyoğlu'nda çalışmaları hayata geçirmiş olduk, inşallah güzel sonuçlar alırız. Şu an Beyoğlu'nda sonuçların lehimize sonuçlandığını görmekteyiz."

İSTANBUL'DA RESMİ SONUÇ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart seçimlerini kazanan adayların 13 Nisan'da YSK tarafından açıklanması bekleniyor.

İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARINDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

AK Parti'nin usulsüzlüklere ve geçersiz oyların yeniden sayılmasına ilişkin itirazı kabul edildi. Alınan bilgiye göre, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti, CHP ve Vatan Partisi tarafından verilen itiraz dilekçelerini inceledi.

İnceleme sonucunda, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili tüm sandıklardaki oy pusulalarının yeniden sayılmasına ilişkin talebinin kısmen kabulü ile oylama sırasında şikayet edilen ve tutanağa geçirilen oyların sayılmasına karar verildi. Şile'de de itirazlar üzerine geçersiz oyların yeniden sayılması kararı alındığı bildirildi.

YEREL SEÇİM NEDİR?

Anayasamızın 67. Maddesinde yerel yönetimle seçim vasıtasıyla görev yapmalarının zorunluluğu açıkça belirtilmiştir. Örnek vermek gerekirse; belediye başkanı ve muhtar seçimleri yerel seçimlerde yapılır.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştiriliyor. Ülkemizde en son 2014'te yerel seçim gerçekleştirilmiştir. Bu da bir sonraki seçimin 2019 yılında yapılacağı anlamına geliyor. Yerel seçimlerde de tıpkı genel seçimlerde veya referandumlarda olduğu gibi okullarda sandıklar kurulur ve oy kullanma hakkı tanınmış her vatandaş kendisine özel olarak basılmış oy pusulası aracılığıyla oyunu kullanır.

KİMLER SEÇİLİR?

Büyükşehir belediye başkanı

İl belediye başkanı

İlçe belediye başkanı

Belde belediye başkanı

Mahalle ve köy muhtarı

İl genel meclisi

Belediye meclisi üyeleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nedir?

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir. Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu YSK nedir? Görevleri nelerdir? kimlerden oluşur

YSK'nın Görev ve yetkileri nedir?

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.

İSTANBUL HAKKINDA

İstanbul'un tarihi 300.000 yıla kadar dayanmaktadır. İstanbul Küçükçekmece Gölü kenarında yapılan kazılarda insan kültürüne ait ilk izlere ulaşılmıştır. Bulunan izlere göre Neolitik ve Kalkolitik dönemi insanların yaşadığı saptanmıştır. Aynı zamanda çeşitli ilçelerde yapılan kazılar sonucu Alt Paleolitik Çağı'ndan, Orta Paleolitik Çağı'ndan ve ilk insanlara özgü alet ve izlere rastlandı.

Tarih boyunca birçok devlete ev sahipliği yapan İstanbul, boğazın iki yakasında bulunan konumu ile Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlamaktadır. Bu sebepten dolayı da devletler arasında İstanbul için birçok savaş yapılmıştır.

İlk insanların yaşadığı dönemden günümüze kadar birçok devletin barındığı İstanbul şehrini en uzun olarak Bizans İmparatorluğu yönetti. 324'ten 1453 yılına kadar süren İstanbul hakimiyetiyle Bizans, şehri Roma İmpatorluğu'nun başkenti yaptı ve Roma'nın doğusunun yönetim merkezi olarak kullanıldı.

İstanbul, Bizans İmparatorluğu tarafından yönetilirken şehre birçok mimari yapı inşa edildi. Sultanahmet Meydanı ve döneminde dünyanın en büyük katedrali olan Ayasofya, Bizans tarafından inşa edilmiş ve günümüzde de hala faaliyet göstermektedir.

Avrupa ve Asya arasında bir kapı olarak yer edinen İstanbul; ticaret, kültür ve diplomasinin oldukça hızlı bir şekilde yapıldığı merkez haline geldi. Bizans döneminde şehrin adı "Poli" oldu.

476 yılında Batı Roma'nın yakılmasının ardından Batı Roma'da bulunan nüfusun büyük çoğunluğu İstanbul'a göç etti ve kısa sürede Bizans'ın başkenti İstanbul olarak ilan edildi. 543 yılında nüfusun yarısının ölmesine neden olan veba salgınının ardından şehir yeniden inşa edildi.

Saldırılar arasında en hasarlı ve yıkıcı olanı ise 1024'te Haçlılar tarafından 4. Haçlı Seferleri esnasında yapıldı. Şehri ele geçiren Haçlılar, tüm şehri yağmaladı ve halkın büyük çoğunluğu şehri terk etmek zorunda kaldı.

1261 yılında Palailogos Hanedanından olan Michael VIII Palaeologus, şehri tekrar ele geçirdi ve Latin dönemini sona erdirmiştir.

Bizans, bu dönemde oldukça küçülmüş ve eski gücünü kaybetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu da 1391'den itibaren İstanbul'u kuşatmış ve nihayet 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından feth edilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesine geçmiştir. Aynı zamanda İstanbul'un fethi, Dünya tarihinde Orta Çağ'ın kapanmasını simgelemektedir.

Osmanlı İmparatorluğu, sahibi olduğu İstanbul'u Osmanlı'nın başkenti olarak ilan etti. Şehre Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı'yı kurarak eğitim ve ticarette önemli bir yükseliş sağladı.

İstanbul şehri bir süre sonra Hristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin yaşadığı kozmopolit bir şehir haline geldi. Bizans'tan kalan eski ve yıkık surlar onarıldı, binalar eski haline getirildi. Hızlı bir şekilde gelişen İstanbul şehri döneminde dünyanın en büyük şehri haline geldi.

14 Eylül 1509'da gerçekleşen ve küçük kıyamet adı verilen İstanbul Depremi, 45 gün süreli artçılarla devam etti. Deprem ve artçılarında binlerce bina yıkıldı ve birçok insan öldü.

Depremin yaralarını sarmak için 1510 yılında Sultan II. Beyazıd, 80.000 kişinin çalışmasıyla şehri yeniden onardı. Mimari ve sanat olarak geliştirilen İstanbul'a Mimar Sinan'ın camileri ve eserleri yapıldı, Lale Devri döneminde itfaiye, ilk matbaa ve fabrikalar kuruldu.

3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrasında ise şehir batılaşma sürecine katıldı ve birçok yenilik yaşandı.

Hastanelerin kurulması, Haliç'e köprü, Karaköy'e tünel, demiryolları, deniz taşımacılığı ve belediye örgütlerinin açılması ve kurulmasıyla modern bir şehir olan İstanbul, 1894'te bir depremle daha yerle bir oldu.

İstanbul şehri, 13 Kasım 1918'de I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri donanması tarafından işgal edildi.

İstanbul'un tarihi boyunca yaptığı 2500 yıllık başkentlik durumu 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle son buldu.

Cumhuriyet sonrası dönemde fiziksel atılımlar oldu ve 1900'lerde 1 milyon olan nüfus, dalgalanmalı olarak düşüp-çıktı. 1950'de Balkanlar'dan göç alan şehirde, gecekondular ön plana çıktı ve 1960'larda apartmanlaşmalar başladı.

1970'li yıllarda nüfusun hızlı bir şekilde artmasıyla doğru orantılı şekilde konut ve ulaşım sorunu da artmaya başladı. Bunun üzerine 1973'te İstanbul Boğaziçi Köprüsü inşa edildi ve ulaşımda önemli bir sorun çözüldü.

İstanbul şehri 1984 yılında çıkarılan 2972 sayılı kanunla İzmir ve Ankara ile birlikte büyükşehir olarak ilan edildi. Şehir günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıdır ve Türkiye'nin nüfus olarak en büyük şehridir. 39 ilçeye sahip olan şehrin 25 ilçesi Avrupa Yakası'nda, 14 ilçesi ise Anadolu Yakası'nda bulunmaktadır.