PTT 55 bin personel alımı yapılacağını daha önce açıklamıştı. PTT ek olarak 5 bin personel alımı daha yapacak. Böylece PTT Genel Müdürlüğü bünyesinde toplam 60 bin personel alımı yapılacağı ifade edilmiş ve 5 bin alım gerçekleştirildi. Daha sonra yapılan toplantılarda ise 2019/1 kapsamında 5 bin kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu kamu personeli alımında KPSS şartı aranmayacak ve sınav başvuru hakkının verileceği iddia edildi. Peki hangi kadrolarda kamu personeli alımı gerçekleştirilecek? İşte detaylar...