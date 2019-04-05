2019 PTT personel alımları vatandaşlar tarafından sürekli araştırılıyor. PTT'de şuanda 40 bin çalışan var. PTT tarafından yapılan son açıklamada 55 bin personel alınacağı ifade edildi. Başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımı ile ilgili açıklama yapıldığında gelişmeleri belirteceğiz. 55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak.Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.