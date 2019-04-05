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  • 05.04.2019 10:07
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 12:24

2019/1 kadro dağılımı - PTT 55 bin personel formu

ı yapılacağını daha önce açıklamıştı. PTT ek olarak 5 bin ı daha yapacak. Böylece PTT Genel Müdürlüğü bünyesinde toplam 60 bin personel alımı yapılacağı ifade edilmiş ve 5 bin alım gerçekleştirildi. Daha sonra yapılan toplantılarda ise 2019/1 kapsamında 5 bin kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu kamu personeli alımında KPSS şartı aranmayacak ve sınav başvuru hakkının verileceği iddia edildi. Peki hangi kadrolarda kamu personeli alımı gerçekleştirilecek? İşte detaylar...

2019 PTT personel alımları vatandaşlar tarafından sürekli araştırılıyor. PTT'de şuanda 40 bin çalışan var. PTT tarafından yapılan son açıklamada 55 bin personel alınacağı ifade edildi. Başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımı ile ilgili açıklama yapıldığında gelişmeleri belirteceğiz. 55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak.Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.

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