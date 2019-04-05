Nisan ayı ile birlikte kamu kurumları KPSS'li KPSS şartsız memur personel alım başvuru şartlarını oldukça merak ediyor. 2019 Nisan ayı için kamuya farklı alanlara ve kadrolara memur ve personel alımları yapılıyor. Bu bağlamda çok sayıda ilan yayımlandı ve Türkiye Geneli alım yapılacak. Adayların öncelikle dikkat etmeleri gereken hususlardan birisi olan başvuru şartlarıdır. İşte 2019 Nisan ayı KPSS'li KPSS şartsız memur personel alımı ve başvuru şartları.

Nisan ayı içerisinde bir çok kamu kurumu alım yapacak. Buna göre farklı belediyeler, Belediye Personel alımları yapacak. Devlet kurumları, Personel Alımları, Memur Alımları, İşçi Alımları yapacak. Farklı üniversiteler ve Kurumlar ise Sözleşmeli Personel Alımları yapacaklar.