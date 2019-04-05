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  • 04.04.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 10:40

'li ayı memur personel ilköğretim, lise, ön lisans ve lisans alım

ayı ı ve ı ilanları yayımlanarak kamuya binlerce kişilik kadro için alım yapılacak. 2019 Nisan ayı 'li memur personel ilköğretim, lise, ön lisans ve lisans alım nı makalemizde paylaşıyoruz. 2017 veya 2018 yıllarında yapılmış olan seçme sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP94 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60 , 70 veya 80 ve üzeri puan almış olmak şartı aranıyor.

Nisan ayı ile birlikte kamu kurumları KPSS'li KPSS şartsız memur personel alım başvuru şartlarını oldukça merak ediyor. 2019 Nisan ayı için kamuya farklı alanlara ve kadrolara memur ve personel alımları yapılıyor. Bu bağlamda çok sayıda ilan yayımlandı ve Türkiye Geneli alım yapılacak. Adayların öncelikle dikkat etmeleri gereken hususlardan birisi olan başvuru şartlarıdır. İşte 2019 Nisan ayı KPSS'li KPSS şartsız memur personel alımı ve başvuru şartları.

Nisan ayı içerisinde bir çok kamu kurumu alım yapacak. Buna göre farklı belediyeler, Belediye Personel alımları yapacak. Devlet kurumları, Personel Alımları, Memur Alımları, İşçi Alımları yapacak. Farklı üniversiteler ve Kurumlar ise Sözleşmeli Personel Alımları yapacaklar.

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