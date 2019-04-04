2019 POMEM 24.dönem Polis Akademisi polis alımı ne zaman? İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Makamının talimatıyla hayata geçirilen "Güven Masası" uygulaması kapsamında başta Polis Merkezi Amirliklerimizde olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlerimizin iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacıyla lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru adayı alınacağı 25 Mart 2019 tarihinde Başkanlığımız resmî internet adresinde ilan edilmiştir. Lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru ilanına ilave olarak; önlisans mezunu 500 kadın Polis Memuru alımı talimatı doğrultusunda, duyuru ilanına eklenmiştir. Peki EGM15 bin polis alımı ne zaman yapılacak? 15 bin polis alım başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar

15 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK MI?

İçişleri Bakan'ı; "Önümüzdeki 2-3 gün içerisinde 15 bin polis memurunun daha alımını açıklayacağız. Onlar da 4-5 ay eğitim gördükten sonra Allah'ın izni ile güvenlik kadromuzun içine girecekler. Aynen jandarma, aynen devam edecek. Merak etmeyin annelerimiz çocuklarını sabahları okula gönderirken gözleri arkada kalmayacak. Büyüklerimiz, dedelerimiz, amcalarımız camiye gidip gelirken huzur içerisinde gidip gelecek. Herkes bilsin benim ülkem dünyanın en güvenli ülkesi, bizim şehirlerimiz dünyanın en güvenli şehirleri olacaklar."

POMEM ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?



POMEM alımı; başta Polis Merkezi Amirliklerine olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlere iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacı ile lisans mezunu kadın Polis Memuru adayı alınacak. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar henüz açıklanmadı. POMEM başvuru tarihi Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

24. Dönem POMEM Sınav Duyurusu

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Makamının talimatıyla hayata geçirilen "Güven Masası" uygulaması kapsamında başta Polis Merkezi Amirliklerimizde olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlerimizin iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacıyla lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru adayı alınacağı 25 Mart 2019 tarihinde Başkanlığımız resmî internet adresinde ilan edilmiştir.

Lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru ilanına ilave olarak; önlisans mezunu 500 kadın Polis Memuru alımı talimatı doğrultusunda, duyuru ilanına eklenmiştir.

Bu kapsamda; Başkanlığımızca 2.500 lisans ve 500 önlisans mezunu olmak üzere toplam 3.000 kadın Polis Memuru adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Önümüzdeki haftalarda başlayacak olan polis alımı için detaylar henüz bilinmiyor. Ancak, geçtiğimiz dönemde yapılan POMEM 23. Dönem polis alımı sürecinde başvuru koşulları şu şekilde olmuştu;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silah altında bulunmamak.

POLİS ALIMLARI KPSS ŞARTI

KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak. gerekiyor.

POMEM BAŞVURU AŞAMALARI NELER?

Polis olmak isteyen ancak başvuru aşamaları ve işlemleri hakkında net fikir sahibi olmayanlar için, Pomem giriş başvurusunda uygulanması gerekenleri ve sırayla hangi adımların yapılması gerektiğini anlatacağız. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var, Pomem ve Paem ikisi de lisans mezunu öğrencileri kabul ettiği için başvuru şartları hemen hemen aynıdır. Bunun yanında Pomem son alım yılı itibariyle ön lisans mezunu adaylardan da alımlar yapmaya başladı. Yani hem lisans hem ön lisans mezunları Pomem başvurusunda bulunabilirler. Şimdi sizler için sırasıyla Pomem başvurusunda bulunacak adaylar için uygulanması gereken adımları teker teker anlatalım;

- Pomem başvurusunda bulunacak adayların ilk yapması gereken şey KPSS sınavına girmek olmalıdır. KPSS P3 puan türünden lisans mezunlar en az 60 puan almalıdır. Ön lisans mezunları ise 70 puan ve üzerialmalıdır. Burada dikkat edilecek husus bu puanların baraj puan olduğu gerçeğidir. Siz ne kadar yüksek puan alırsanız Pomem tarafından kabul edilme ihtimaliniz o kadar artar. 1 Puanın bile bu sınavda önemli olduğunu unutmadan hareket etmelisiniz. Size tavsiyemiz KPSS sınavına çok iyi şekilde hazırlanmanızdır.



- KPSS sınavından sonra açılacak olan başvurular için pa.edu.tr adresine girip ön başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. Unutmayın başvuru tarihinden önce yapılmış olan son 2 KPSS puanı kabul edilmektedir. Örneğin siz 2018 yılı için yapılacak olan Pomem başvurusunda bulunabilmek için 2017 yılında yapılmış olan ve 2018 yılında yapılacak olan KPSS sınavları esas alınır. Yani 2016 yılında almış olduğunuz KPSS puanı 2018 itibariyle geçerli olmayacaktır. Şu ince detayı da bildirmekte fayda var, eğer Pomem başvuruları 2018 KPSS sınavından önce yapılsaydı, o zaman da 2016 ve 2017 KPSS sınav sonuçları etkili olacaktı.

- KPSS sınavını başarıyla geçtiniz ve sizden istenilen baraj puanlardan daha yüksek puan aldınız, aynı zamanda Polis Akademisi resmi internet sitesinden ön başvuru da yaptınız. Bundan sonra yapmanız gereken başvuru yerinizin neresi olacağını beklemektir. Polis Akademisi tarafından başvuru yeriniz açıklandıktan sonra da sizden istenilen evraklarla birlikte şahsi olarak gidip başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

- Belgelerinizi tamamlayıp başvuru yerinize size belirtilen gün ve saatte Evraklarınızı görevlilere teslim ettiniz. Son aşamada yapmanız gereken ön sağlık mülakatı, fiziki yeterlilik mülakatı ve sözlü mülakatsınavlarını geçmek olmalıdır. Bu mülakatların içeriği ve sizden istenilen şartlar hakkında aşağıda daha detaylı bilgiler bulacaksınız. Bahsettiğimiz mülakatların tamamını başarıyla geçen adaylar için de yapılacak tek şey sınav sonuçlarının duyurulmasını beklemek olacaktır.

- Sınav sonuçları açıklandığında eğer sınavı kazandıysanız ve Pomem eğitimi görmeye kabul edildiyseniz sizlere kazandığınız okul ve intibak tarihleri iletilecektir. Kazandığınız okula gidip 2 hafta kadar süren intibak eğitimini de başarıyla geçmişseniz 1 haftalık izinle evinize yüklenme senedi imzalamaya gideceksiniz. Bu 1 haftalık süreçten sonra da kazandığınız okula gidip asıl eğitim öğretime başlayacaksınız.

Pomem Başvurusu İçin Adaylardan İstenilen Şartlar

- Polis olmak için Pomem başvurusunda bulunacak adayların karşılaması gereken çeşitli yeterlilikler vardır. Bu yeterliliklerin tamamını karşılayıp Polis Akademisi tarafından istenilen tüm şartlara uygunsanız Pomem başvurusunda bulunabilirsiniz. Şimdi sırasıyla polis olmak isteyen adaylar için Pomem başvurusu adımlarını sizler için sıralayalım;

Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Pomem başvurusunda bulunabilir. Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklular veya yurtdışında yaşayıp Türk asıllı olan ancak vatandaşlıkları bulundukları ülkede olan adaylar başvuruda bulunamazlar.

Sadece 18 yaşını dolduran ve 30 yaşından gün almamış adaylar başvuruda bulunabilir.

Pomem başvurusunda bulunmak isteyen adaylar lisans ya da ön lisans mezunu olmak zorundadırlar. Yani üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden veya 2 yıllık bölümlerinden herhangi birini bitirmiş olmanız gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bazı değişkenler mevcuttur. Lisans mezunları ve ön lisans mezunları arasında alımlar arasında sayı farkı vardır. Örneğin son Pomem alımlarında 13 bin kişi alınmıştı bunun 8 bin tanesi lisans mezunu adaylardan oluşuyordu. Yani lisans mezunu bir aday olmanız Pomem tarafından kabul edilmek için işinizi daha kolaylaştıracaktır. Bayan aday alım sayısının erkek adaylara oranla hayli düşük olması sebebiyle bayanların özellikle KPSS sınavından daha yüksek puan almaları kendileri adına iyi olacaktır. Bu yıl yapılan resmi açıklamaya göre lisans ve ön lisans mezunu toplam 10 bin aday alımı yapılacağını da buradan adaylara aktaralım.

KPSS sınavından istenilen baraj puan ya da daha yüksek bir puan almak gerekmektedir. Her yıl Pomem için belirlenen KPSS baraj puanı Polis Akademisi tarafından duyurulmaktadır. Bu yıl için lisans adaylarının 60 ön lisans adaylarının 70 baraj puan uygulamasına tabi tutulacağını tahmin ediyoruz.

Adayların silah taşımaya yönelik herhangi fiziki ya da hukuki bir engeli bulunmamalıdır.

Emniyet Teşkilatı'nın belirlemiş olduğu sağlık şartlarına uygun olmak, polisliğe engel olacak herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.

Boy şartı erkekler için en az 167 cm bayanlar için ise en az 162 cm olmalıdır. Ayrıca adayların boylarıyla uyumlu vücut kitle endeksine sahip olmaları gerekir. Yani fazla kilolu ya da aşırı zayıf olmamak gerekmektedir.

Kasten işlenen suçlardan ötürü bir yıl ya da daha uzun süreli hapis cezası almış olan adaylar başvuruda bulunamazlar. (Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse dahi bu şart geçerlidir.)

Devletin güvenliğine karşı suçlar, sahtecilik, dolandırıcılık, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, rüşvet, sahtecilik, hileli iflas, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama.