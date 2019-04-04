2019 Nisan ayı memur alımı ve personel alımı ilanları yayımlanarak kamuya binlerce kişilik kadro için alım yapılacak. 2019 Nisan ayı KPSS'li KPSS şartsız memur personel ilköğretim, lise, ön lisans ve lisans alım başvuru şartlarını makalemizde paylaşıyoruz. 2017 veya 2018 yıllarında yapılmış olan kamu personeli seçme sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP94 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60 , 70 veya 80 ve üzeri puan almış olmak şartı aranıyor. Nisan ayı içerisinde bir çok kamu kurumu alım yapacak. Buna göre farklı belediyeler, Belediye Personel alımları yapacak. Devlet kurumları, Personel Alımları, Memur Alımları, İşçi Alımları yapacak. Farklı üniversiteler ve Kurumlar ise Sözleşmeli Personel Alımları yapacaklar.

KPSS'Lİ KPSS'SİZ MEMUR PERSONEL ALIMLARI:

Kamu kurumları memur kadroları için KPSS şartı arasa da bazı kurumlar KPSS şartı aramıyor. Özellikle askeri personel alımları için, bazı üniversiteler ve belediyeler için KPSS şartı aranmıyor. KPSS şartı ile memur alımı yapacak kurumlar ise adaylardan, 2017 veya 2018 yıllarında yapılmış olan kamu personeli seçme sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP94 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60 , 70 veya 80 ve üzeri puan almış olmak şartı aranıyor.

İLKÖĞRETİM, LİSE, ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNU ALIM YAPILIYOR!

Kamu kurumları en az ilköğretim mezunları için ilan yayımlamış olup, lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecekler. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir. Lise mezunları için Ortaöğretim eğitimi veren veya buna denkliği olan olmak, Ön Lisans mezunları için iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve Lisans mezunları için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin bölümlerinden mezun olmuş olmak veya bunlara denkliği olan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

ADAYLARDAN YAŞ ŞARTI ARANIYOR!

Nisan ayı memur personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adaylardan yaş kriteri de aranıyor. Bu bağlamda adayların mutlaka 18 yaşını tamamlamış olmaları zorunludur. Memur alımları için 35 yaşını doldurmamış olmak, Askeri personel alımları için adayların 25 yaşından ve bekçi alımları için 31 yaşından gün almamış olmaları gereklidir.

HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAK?

Nisan ayı içerisinde bir çok kamu kurumu alım yapacak. Buna göre farklı belediyeler, Belediye Personel alımları yapacak. Devlet kurumları, Personel Alımları, Memur Alımları, İşçi Alımları yapacak. Farklı üniversiteler ve Kurumlar ise Sözleşmeli Personel Alımları yapacaklar.

ADAYLARDAN ARANAN GENEL ŞARTLAR!

Adayların 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar doğrultusunda, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak gibi nitelikler aranacaktır.

MEMUR OLMA ŞARTLARI

Memur olmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Memur olabilmek için minimum bir eğitim seviyesinde olmak gerekir. En az orta öğretim mezunu olan kişiler memur olabilmektedir. yapılacak göreve göre eğitim durumu değişiklik gösterebilir.

Memur olmak isteyen kişiler KPSS sınavına girmek zorundadır. Kamu Personeli Seçme sınavından alınacak puan sonrasında kurumların memur kadroları için başvuru yapabilirsiniz. Puanımızın yeterli olması durumunda ve diğer şartlar da bir engel yok ise memur olarak atanabilirsiniz.

Memurlar ne iş yaparlar?

Memurların yapmış oldukları işler yani görevleri çalıştıkları kuruma göre farklılık göstermektedir. Çoğu memur masa başı dediğimiz işlerde görev alsa da, çok sayıda memur da sahada görev alabilir. Yani memurların yapmış oldukları işlerden bahsedebilmemiz için hangi kurumda ve hangi kadro pozisyonda çalıştığına bakmak gerekmektedir.

Memur nasıl olunur?

Herhalde şimdiye kadar "Memur ol, daha rahat bir yaşantın olsun." ya da " Memur ol iş kaygın olmasın, düzenli maaşın yatsın." Gibi sözleri duymayanınız yoktur. Çünkü ülkemizde memurluk garanti bir meslek olarak görülmekte ve akabinde devlet güvencesi altında tutulduğu için de oldukça çok tercih edilmektedir. Hali hazırda memur olarak çalışan kişilerin sayısına baktığımızda bu durumu da desteklediğini görmekteyiz. Peki kimler devlet memuru olabilir?

Memur olma şartları nelerdir? Kimler memur olabilir?

Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.

Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.

Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.

Akabinde her sene yapılmakta olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmalı ve gerekli puanı almalısınız. Bundan sonra da memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Şayet puanınız yeterli ve memur olmaya herhangi bir engeliniz bulunmuyorsa memur olarak görev alabilirsiniz.