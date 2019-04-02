Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Adaylar 22 - 30 Ocak'ta katıldıkları sözlü mülakatların sonuçlarını, İl Sağlık Müdürlüklerinden öğrenebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı'na 6 bin 409 sürekli işçi alımı yapılacak. Ocak ayının son haftalarında gerçekleştirilen sözlü mülakatın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ankara başta olmak üzere bazı illerde sonuçlar açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına bulunduğı ilin il sağlık müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Kesin sonuçlar ise 8-10 Nisan tarihlerinde il sağlık müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Sözlü mülakat sonuçları ilk Ankara'da açıklandı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden şu açıklama yapıldı:

''Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için yapılan Sözlü Mülakat Sınav Sonuçları ekte yer almaktadır. Ancak Sınav sonucunda başarılı olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir. Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından sonra yapılacaktır. Bu bağlamda iş takvimine uygun olarak hareket edilecektir.

İş takvimimizde belirtilen günlerde gerekli iş ve işlemlerin tarafınızdan takip edilmesi gerekmektedir. İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.''