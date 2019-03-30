EKPSS Engelli Kamu personeli Seçme sınavı 2020 yılında yapılacak. EKPSS sınavına girmek isteyen engelli adayların başvuruları Şubat ayında yapılacak. Sonuçlar ise 2020 Mayıs ayında açıklanacak. Kura için yapılacak başvurular ise Mayıs ayında yapılacak.

EKPSS 2020 NE ZAMAN?

EKPSS 2020 yılında Nisan ayında yapılacak. Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını Şubat ayı içerisinde yapabilecekler. Sonuçlar ise Mayıs ayında açıklanacak.

Kura için başvuru tarihi ise Mayıs ayındadır.

Sınav ücreti ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sınav sonuçları açıklanacaktır.

2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020-EKPSS); ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans/lisans programlarından mezun olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecektir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS'ye başvurmak zorundadır.

Engelli bireylerin kamuda görev alabilmeleri için ölçü sınavı olan engelli kamu personelli seçme sınavı standart KPSS sınavından farksız olarak yapılmaktadır. Tek fark ise EKPSS sınavına belirli engelli statüsünde olan bireylerin katılabileceğidir.

EKPSS Sınavında adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden toplam 60 soru sorulup 60 dakika süre veriliyor.