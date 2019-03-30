PTT Genel Müdürlüğü daha önce yaptığı açıklamalara göre 5 yıl içinde toplam 55 bin personel alımı yapacak. PTT tarafından 5 bin personel alımı gerçekleştirilmişti. PTT personel alımının yeni açılacak olan şubeler kapsamında gerçekleştirileceği ve yeni şubelerin hala açılmaya devam ettiği ifade edildi. Peki 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımı ile ilgili açıklama yapıldığında detayları aktaracağız.