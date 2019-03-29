Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine yapılması beklenen memur alımlarıyla alakalı Bakan Bekir Pakdemirli' den beklenen açıklama geldi. Bakan tarafından yapılan açıklamada 5 bin memur alımı yapılacağı aktarılırken, kadro dağılımlarına da yer verildi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katıldığı bir televizyon yayınında bin 200 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 800 memur, 300 şoför olmak üzere toplam 5000 personel alımı yapacaklarını duyurdu. Pakdemirli alımların KPSS puanına göre yapılacağını da söyledi.

TARIM BAKANLIĞI MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI

Bakan Bekir Pakdemirli memur alım müjdesini verdi. Yaptığı açıklamasında memur alımlarının müjdesini duyuran Pakdemirli, 5 bin memur alımı için ilana çıkılacağını aktardı. 5 bin memur alımlarında 1200 orman mühendisi, 2700 orman muhafaza memuru, 800 tane düz memur, 300 şoför olmak üzere toplamda 5 bin kadro için ilana çıkılacağını aktardı. Ayrıca Bakan Pakdemirli bu alımların KPSS puanına göre yapılacağını da vurguladı.

TARIM BAKANLIĞI MEMUR ALIMINA BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Yayımlanan ilanla belli olacak başvuru şartları ancak daha önce yapılan memur alımlarından da yola çıkarak baraj puanının 60 veya 70 KPSS puanı olarak belirlenebileceğini söylemek mümkündür. 657 sayılı kanunda belirtilen şartları taşıyan adayların; kamu haklarından mahrum bırakılmamış, askerlik hizmetlerini tamamlamış ya da askerlikle ilişkisi olmayan kişilerin başvuruları kabul edilecektir.

ADAYLARDA HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Mart ayı kamuya memur personel alımı yapacak kurumlar adaylardan genel ve özel şartlar aramaktadırlar. Genel Olarak adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak şartları aranır. Özel olarak ise, Eğitim, Yaş, KPSS veya YDS şartları aranmaktadır.

Adaylardan Aranan Genel Şartlar:

657 Sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesine göre, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Daha önce çalıştığı kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak ve Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

Adaylardan Aranan Özel Şartlar:

Adayların yukarıdaki niteliklere ek olarak, Eğitim, Yaş, KPSS gibi nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

Eğitim Şartı: En az ilk öğretim mezunu olan adayların başvuru yapabileceği ilanlar bulunuyor. Bu bağlamda Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olanlar ve Lisans üstü eğitim almış olan adaylar başvuru yapabilecekler. Yurtdışında eğitim almış olan adaylar ise ilgili bölümler için Denkliği bulunan ve YÖK tarafından onaylanmış Yurtdışı kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

Yaş Şartı: Memur adayları ve Personel adayları başvuru yapabilmeleri için belirtilen yaş aralığında olmaları gereklidir. Düz memur alımları için 35 yaşından büyük olmamak, Askeri Personel alımları için 27 ile 32 yaşından büyük olmamak, Zabıta memuru alımları için 30 yaşından büyük olmamaları gereklidir.

KPSS Şartı: Kamu personeli seçme sınavı neredeyse bir çok memur alım ilanlarında bulunuyor. Bu nedenle Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55,60,65,70,75 veya 80 puan almış olmaları gerekmektedir.