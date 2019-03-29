Hasta memur nereden rapor alabilir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; düzenlenecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük hakları korunmak suretiyle memurlara hastalık izin verileceğine hükmeder. Ancak memurların hafta sonu izinlerinde memuriyet mahalli dışında hastalanan ve rapor alan memurların hastanelerin acil servislerinden rapor almaları gerekiyor. Peki 2019 SGK 4/B iş göremezlik raporu nasıl alınır? İşte tüm detaylar

Hesaplamayı, rapor aldığınız günden önceki son 3 ay içerisinde almış olduğunuz brüt maaşınızı üç ay içerisinde bulunan gün sayısına bölerek yapabilirsiniz. 2019 yılında SGK tarafından ödenen rapor paralarını almanın şartları belli oldu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren rapor parası nasıl alınır? Rapor parası ne zaman ve nereden alınır?

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Hasta memur nereden rapor alabilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; düzenlenecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük hakları korunmak suretiyle memurlara hastalık izin verileceğine hükmeder. Ancak memurların hafta sonu izinlerinde memuriyet mahalli dışında hastalanan ve rapor alan memurların hastanelerin acil servislerinden rapor almaları gerekiyor. İşte ilgili mevzuat...



Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 7inci maddesinde; "



"Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir.



Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir. Yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde misyon şefinin onayı zorunludur.



Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir.





Geçici görev veya vekâlet sebebiyle diğer kurumlarda görevli memurlara görev yaptıkları kurumların izin vermeye yetkili amirlerince, yurtdışında geçici görevli memurlara ise misyon şeflerince hastalık izni verilir.



Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.



Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.



Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır."hükmü yer almaktadır.



Bu itibarla; yukarıda yer alan Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere,



1)Hafta sonu tatil günlerinde memuriyet mahalli dışına çıkan Devlet memurlarının memuriyet mahalli dışındaki; Resmi sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ancak acil servisleri tarafından düzenlenebilecek olması sebebiyle söz konusu raporların hastalık iznine çevrilmesi gerekir. Yani hafta sonu kamuya ait devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinin tatil olması nedeniyle acil servisler açık. Bu çerçevede acil servislerden hastalık raporu alabilmeniz mümkün .



2)Memurların,özel sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ise acil servislerce düzenlenmiş olması halinde hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, acil servisler dışında düzenlenen hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilememesi sebebiyle zor durumda kalabilirsiniz.



3) Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer alan istisnalar saklı kalmak üzere mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışından alınan hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi mümkün değil.

2019 yılında alınacak rapor parası nasıl hesaplanır?

Rapor parası hesaplamasının nasıl yapılacağı ile ilgili sorular sıkça sorulan sorular arasında. Hesaplamayı, rapor aldığınız günden önceki son 3 ay içerisinde almış olduğunuz brüt maaşınızı üç ay içerisinde bulunan gün sayısına bölerek yapabilirsiniz. Çıkan sonucun üçte ikisi ayakta tedavi için ödenecek bir günlük paro parasıdır. Aynı sonucun yarısını ise yatakta tedavinin bir günlük rapor parası olarak verilmektedir. *Doğum ve analık rapor parası hesaplanırken de çocuğun doğumundan itibaren 3 aylık süre hesaplanmaktadır.

Rapor parası ne zaman ve ayın kaçında ödenir?

Öncelikle bu konuda en önemli nokta, gittiğiniz hastanenin belgelerinizi eksiksiz olarak sisteme işlemesi ve işverenin de hastaneden çıktığınızda onaylaması ile alâlaklı. Şu şekilde bir süreç izleniyor: Hastane tarafından sisteme girilen rapor işverenin sistemine düşüyor. Rapor bittiğinde işveren çalışmadığınıza dair bildirim yapıyor. İşveren tarafından yapılan bildirim tarihinden sonra genellikle 10 ile 15 gün arayla rapor parasının bankaya gönderilmesi bekleniyor. Önceleri bu para Ziraat Bankası'na ödenirken her ayın 8'i ile 14'ü arasında yatırılıyordur ancak şimdi PTT tarafından verilen para, PTT'ye gönderildikten 2 ay sonra alınabilmekte.

2019 rapor parası sorgulaması nereden ve nasıl yapılır?

Rapor parası ödemenizin yapılıp yapılmadığını ve tutarın ne kadar olduğunu e-devlet sisteminizden kolayca sorgulatabilirsiniz. www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. numaranız ve e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra "SGK-4a/4b İş göremezlik ödemesi görme" menüsünden sorgulatabilirsiniz. "Rapor parası bankaya gönderildi" uyarısı ne demek? E-devletten baktığınızda "rapor paranız bankaya gönderildi" uyarısı ile karşılaşıyorsanız rapor parası ödemeniz gerçekleşmiş anlamına gelmektedir. Para bankaya gönderildiği tarihten sonra en geç 1 hafta içerisinde rapor parasını almanız gerekmektedir. "Rapor parası bilgi yok" uyarısı ne demek? E-devlet sorgulamanız sonucun böyle bir uyarı ile karşılaşıyorsanız yüksek ihtimalle hastaneniz tarafından raporunuz sisteme girilmedi ya da eksik veya hatalı bir giriş yapılmış demektir. Böyle bir durumda en doğrusu SGK ile görüşmeniz.

Rapor parası nereye yatar ve nereden alınır?

Rapor paraları PTT tarafından gerçekleştirilmektedir. Eğer "SGK Şahıs Ödemeleri" sisteminde tanımlı bir banka hesabınız yoksa paranızı herhangi bir PTT şubesinden para yatırıldıktan sonraki iki aylık sürede alabilirsiniz.

Rapor parası çekilmezse ne olur?

"SGK Şahıs Ödemeleri" sisteminde tanımlı bir banka hesabınız yoksa PTT hesabınıza yatacak olan parayı iki aylık sürede çekmediğiniz takdirde "SGK Emanet Hesapları"na gönderilecektir. Sonrasında bu parayı alabilmek için de "SGK Şahıs Ödemeleri" sistemine bir bankası hesabı tanımlamanız gerekecektir.

Rapor parası banka hesabı tanımlama nasıl yapılır?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi e-devlet üzerinden "SGK Şahıs Ödemeleri" sistemine giriş yaparak "SGK Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama" menüsünden gerçekleştirebilirsiniz. Tanımlamayı yapabileceğiniz bankalar ise şunlardır: Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank, Akbank, Burgan Bank, Fiba Bank, T. Ekonomi Bankası, Şeker Bank, Garanti Bankası. Rapor parası alabilmek için nereye başvuru yapılır? Rapor parası için başvuru yapmanıza gerek yoktur. İşverenin sisteme çalışmazlık girişinizi yaptıktan sonra SGK tarafından ödemeniz gerçekleşecektir. Rapor Parası Sorgulama: ALO 170 Rapor paranızı 170 numaralı hat üzerinden sorgulayabilrsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 170 no'lu hattını arayarak rapor paranızın durumunu öğrenme imkânınız bulunmaktadır.

Rapor parasını kimler alamaz?

Hastalıktan ötürü rapor aldıysanız ve doğum tarihinden önceki son 1 yıl içerisinde 90 gün sigorta ödemeniz yoksa ödeme alamazsınız. Ayrıca işten çıktıysanız da rapor parası ödemesi alamazsınız. İşten çıkış durumlarında rapor ödemesi çıkış tarihini takip eden 9. güne kadar yapılmaktadır. Analıktan dolayı rapor aldıysanız ödeme için doğum tarihinden önceki 1 yıl içerisinde en az 90 gün sigortalı olmanız gerekir. 90 gün sigortalı çalışmadıysanız veya işten ayrıldıysanız yine ödeme alamazsınız. Yukarıda belirtilen durumların haricinde; Ek/5 tarım sigortalıları, Bağkurlular, isteğe bağlı sigortalılar, Devlet memurları. Hastalıktan dolayı rapor parası alamazlar.Ancak bağkurlular iş kazası ya da analık halinde, ek/5 tarım sigortalıları da sadece iş kazası halinde rapor parası ödemesinden yararlanabilirler. **Devlet memurları "sözleşmeliler hariç" hiçbir şekilde rapor parası alamazlar. Rapor Parası Kesintisi Ne Kadar? Raporşu olduğunuz süre zarfında işveren size ücret ödemek zorunda değildir. Yani maaşınızın tamamı da kesilebilir. SGK'da maaşınızın brüt miktarını hesapladığından size normal maaşınızın genellikle üçte ikisi tutarında ödeme yapacaktır. Yani rapor parası ödemenizin maaşınızdan az olması doğal bir durumdur. Hastalıktan ötürü alınan raporlarda ise ilk 2 günlük kısmı için ödeme alamazsınız. Öneğin hastalıktan dolayı 12 günlük bir rapor aldığınızda SGK size 10 günlük ödeme yapacaktır. Rapor parası cezası ne kadar 2019? İşverenler rapor alınan çalışanı için rapor aldığı ayı takip eden ayın 23'üne kadar elektronik ortamda "çalışmazlık girişi" yapmak zorundadırlar. Bildirim yapmayan işverenlere her çalışan için brüt asgari ücretin yarısı, bildirimin geç yapılması hâlinde brüt asgari ücretin onda biri miktarında idari para cezası uygulanmaktadır.