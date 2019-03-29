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  • 29.03.2019 10:53
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 12:25

2019 55 bin personel alım KPSS'siz sınavsız şartları - (PTT 2019/1 )

Genel Müdürlüğü daha önce yaptığı açıklamalara göre 5 yıl içinde toplam 55 bin personel alımı yapacak. PTT tarafından 5 bin personel alımı gerçekleştirilmişti. PTT personel alımının yeni açılacak olan şubeler kapsamında gerçekleştirileceği ve yeni şubelerin hala açılmaya devam ettiği ifade edildi. Peki 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımı ile ilgili açıklama yapıldığında detayları aktaracağız.

PTT 55 bin personel alımı için harekete geçti. Bu anlamda 2019 yılı için PTT kendi içinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapacağını belirtti ve 55 bin personel alımını 100. yıla kadar tamamlayacağını açıkladı. PTT personel alımı bünyesinde adaylara sınavsız başvuru hakkı veriliyor. Peki şartlar neler? İşte detaylar... PTT personel alımı ile ilgili açıklama yapıldığında tüm detaylar haberimizde olacak. PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.

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