PTT 55 bin personel alımı için harekete geçti. Bu anlamda 2019 yılı için PTT kendi içinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapacağını belirtti ve 55 bin personel alımını 100. yıla kadar tamamlayacağını açıkladı. PTT personel alımı bünyesinde adaylara sınavsız başvuru hakkı veriliyor. Peki şartlar neler? İşte detaylar... PTT personel alımı ile ilgili açıklama yapıldığında tüm detaylar haberimizde olacak. PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.