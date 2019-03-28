2019 yılında Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada 8 bin personel alımı gerçekleştirileceği belirtildi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı 2019 yılında 8 bin kadar personel alımı yapılacağını ifade etti. Türk Hava Yolları'nda işe girmek isteyen binlerce vatandaş THY iş ilanlarını yakından takip ediyor. Merak edilen soruların başında ise THY 8 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır sorusu geliyor. İşte tüm detaylar sayfamızda

THY 8 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

THY personel alımı başvuruları, linkedin ve kariyer sitelerinden özgeçmiş (CV) hazırlayarak belirtilen şartlara göre uygunluk durumunuzu göz önünde bulundurarak başvuruda bulunabileceksiniz.

THY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk Hava Yolları personel alım ilanlarına başvuru yapacak olan adaylar bazı nitelikleri taşımak zorundadırlar. Bu sebeple adaylardan;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Aktif Sorumluluk ve inisiyatif alabilen,

01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olmak (Pozisyonlara göre değişebiliyor),

İyi derecede İngilizce bilmek,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmuş olmak,

Analitik düşünebilme ve analiz edebilmek,

Vardiyalı çalışmaya yatkın olmak gibi nitelikler aranacak.

Başvuru Şartları alım yapılacak pozisyona göre farklılık göstermektedir.

2019 THY PERSONEL ALIMI

Dünyanın 124 ülkesinde 306 noktaya uçan Türk Hava Yolları'nın filosuna bu yıl yeni uçaklar da katılacak. Filosundaki büyüme ile uçuş noktaları daha da artacak olan THY, büyümesine paralel olarak ihtiyacı olan personel arayışlarına da hız verdi. THY'nin pilot ilanlarına başvurular devam ederken, bu yıl 1600 de kabin görevlisi alması bekleniyor. Bunun yanı sıra THY, üniversitelerin lisans, son sınıf, yeni mezun veya yüksek lisans öğrencileri için de resmi web sitesinden işe alım ilanı yayınladı.

Başvurular 4 Nisan'a kadar yapılacak

THY'ye başvuru süreci şöyle:



Online başvuru: 1 Şubat-4 Nisan 2019



Online İngilizce ve Genel Yetenek Sınavı: 12 Nisan-14 Nisan 2019



Genel Yetenek ve İngilizce Sınavı: 27 Nisan



Grup Mülakatları: 10 Haziran-28 Haziran 2019



Kişilik Envanteri: 3-4 Temmuz 2019



Birebir mülakatlar: 15 Temmuz-26 Temmuz 2019



Çalışma alanları nereler olacak?



1.İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri: Eğitim Başkanlığı, İstihdam Başkanlığı, Personel Yönetimi Başkanlığı, Sosyal ve İdari İşler Başkanlığı, Uçuş Eğitim Başkanlığı



3.Mali: Finans Başkanlığı, Genel Satınalma Başkanlığı, Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanlığı,



4. Operasyon: Entegre Operasyon Knotrol Başkanlığı, Güvenlik Başkanlığı, Kurumsal Emniyet Başkanlığı, Yer İşletme Başkanlığı, Uçuş İşletme Başkanlığı,



5.Planlama: Ekip Planlama Başkanlığı, Gelir Yönetim Başkanlığı, İkram ve Uçak İçi Üürünler Başkanlığı, Üretim Planlama Başkanlığı,



6.Pazarlama Satış: Kurumsal İletişim Başkanlığı, Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığı, Pazarlama Başkanlığı, Satış Başkanlığı,



7.Turkish Cargo: Kargo Operasyon Başkanlığı, Kargo Pazarlama Başkanlığı, Kargo Satış Başkanlığı





THY'nin ilanına başvuru şartları şöyle:



"Tercihlerin ve kişilik envanteri sonucun dikkate alınarak yetkinliklerine uygun ünitede değerlendirileceksinÜniversitelerin lisans, son sınıf, yeni mezun veya yüksek lisans öğrencileri, yeni mezunlar için mezuniyet tarihi üzerinden 2 yıl geçmemesi gerekiyor. Yüksek lisans öğrencileri için mezuniyet tarihi üzerinden 3 yıl geçmemesi gerekiyor. İyi derecede İngilizce bilenler, Gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, takım çalışmasına yatkın olan herkes başvurabilir."



THY başvuruya kabul edileceklere imkanları şöyle sıraladı:



"Türk Hava Yolları, çalışanlarına önemli sosyal olanaklar sağlar. Geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, yemek, özel sağlık sigortası, çalışan aileleri için sunulan özel sağlık sigortası indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları, çocuklu kadın çalışanlar için kreş imkânı ya da yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkânları, vize kolaylığı, tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları söz konusu hizmetler arasında yer alır."