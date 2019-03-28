THY 8 bin personel alıyor! İşte başvuru şartları

2019 yılında Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada 8 bin personel alımı gerçekleştirileceği belirtildi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı 2019 yılında 8 bin kadar personel alımı yapılacağını ifade etti. Türk Hava Yolları'nda işe girmek isteyen binlerce vatandaş THY iş ilanlarını yakından takip ediyor. Merak edilen soruların başında ise THY 8 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır sorusu geliyor. İşte tüm detaylar sayfamızda

THY 8 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

THY personel alımı başvuruları, linkedin ve kariyer sitelerinden özgeçmiş (CV) hazırlayarak belirtilen şartlara göre uygunluk durumunuzu göz önünde bulundurarak başvuruda bulunabileceksiniz.

THY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk Hava Yolları personel alım ilanlarına başvuru yapacak olan adaylar bazı nitelikleri taşımak zorundadırlar. Bu sebeple adaylardan;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Aktif Sorumluluk ve inisiyatif alabilen,

01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olmak (Pozisyonlara göre değişebiliyor),

İyi derecede İngilizce bilmek,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmuş olmak,

Analitik düşünebilme ve analiz edebilmek,

Vardiyalı çalışmaya yatkın olmak gibi nitelikler aranacak.

Başvuru Şartları alım yapılacak pozisyona göre farklılık göstermektedir.