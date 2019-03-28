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  • 27.03.2019 17:25
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 10:22

17 bin ı yapacak! İşte şartlar

tarafından yapılan açıklama işsiz vatandaşlara büyük bir umut oldu. Adalet Bakanlığı ları için yüz binden fazla aday bekliyor. Yakın zamanda ilana çıkmasını bekleyen adaylar için meraklı ve heyecanlı bekleyiş başladı.

Adalet Bakanlığı 17 bin memur alımı yapacak! İşte şartlar

alımlarında da hareketli günler yaşanıyor. tarafından her yıl gerçekleştirilen memur larında, 2019 yılı alımları merakla bekleniyor. Bildiğiniz üzere epeydir bir süre Adalet Bakanlığı ve bünyesine ları bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINI YÜZ BİNDEN FAZLA ADAY BEKLİYOR

Adalet Bakanlığı personel alımları yüz binden fazla aday tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 2019 yılında 17 bin civarında personel alımı yapacak olan ile Adalet Bakanlığı , alım için yakın zamanda ilana çıkacak.

ADALET BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Adalet Bakanlığı tarafından 2019 yılı içerisinde 7 bin personel alımı yapacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından daha önce yapılan açıklamalarda "81 milyon bizden adalet bekliyor. Personel sayımız ile birlikte hizmet kalitemizi de arttıracağız. Adalet gecikmez tez verilmeli" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda halk arasında gardiyan olarak bilinen ancak Adalet Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılması süreçlerinde İnfaz Koruma Memuru olarak unvan düzeltmesi yapılan 10 bin personel alınacak.

Adalet Bakanlığı personel alımları ile ilgili "vatandaşlar merak için personel alımları ne zaman yapılacak?" sorusuna ise "Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine 10 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bu alımların ne zaman yapılacağına dair net bir tarih vermem uygun olmaz ancak çalışmalar devam ediyor yakın zamanda gerekli bilgiyi kamuoyu ile gerekli birimlerimiz paylaşacaktır. İnfaz koruma memuru halk arasında gardiyan olarak bilinir, zabıt kâtibi, , hizmetli, , teknisyen ve daha birçok pozisyonda istihdamlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Personel Eğitim Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, yeni açılan merkezde tüm adliye ve bakanlık çalışanlarının eğitim alarak daha bilinçli bir adalet hizmeti sunma hakkına kavuşacaklarını söyledi.

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