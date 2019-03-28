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  • 28.03.2019 10:36
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 10:59

2019 ve sınavsız personel başvuru şartları (KPSS'siz memur alımı)

2019 yılında ve farklı kadrolara yerleştirmek üzere ı yapılacağını belirtti. KPSS şartı olmadan ve sınavsız ı yapılacak. SGK ve 'a personel alım başvuruları devam ediyor. Biz de iki kurumun personel ve memur alım ilanlarına başvuru şartlarını haberimizde sizler için araştırdık.

Türk Kızılayı ve SGK personel alımları yapıyor. İşsiz vatandaşlar SGK ve Kızılay personel memur alım ilanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan duyuruda , farklı kadrolarda ve şehirlerde istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. 11 kadroya yapılan personel alımında adaylar Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde istihdam edilecek. SGK tarafından yapılan açıklamada bavurularını başvuru formu ve aşağıdaki evraklarla birlikte "Sosyal Güvenlik Kurumu B Blok Kurum Gelen Evrak Servisi (Z-28) Ziyabey Cad., No:6, Çankaya, 06520, Ankara" adresine şahsen veya posta yolu ile teslim etmesi gerektiğine yer verildi.

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