Türk Kızılayı ve SGK personel alımları yapıyor. İşsiz vatandaşlar SGK ve Kızılay personel memur alım ilanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan duyuruda , farklı kadrolarda ve şehirlerde istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. 11 kadroya yapılan personel alımında adaylar Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde istihdam edilecek. SGK tarafından yapılan açıklamada bavurularını başvuru formu ve aşağıdaki evraklarla birlikte "Sosyal Güvenlik Kurumu B Blok Kurum Gelen Evrak Servisi (Z-28) Ziyabey Cad., No:6, Çankaya, 06520, Ankara" adresine şahsen veya posta yolu ile teslim etmesi gerektiğine yer verildi.