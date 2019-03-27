Milli Savunma Üniversitesi ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) iş birliğinde askeri öğrenci adayı belirlemek için gerçekleştirilen MSÜ için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar sınava katılacakları yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerinin yayınlanıp, yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2019 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak ve sınav süresi ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MSÜ sınavının giriş yerleri henüz açıklanmadı. Adaylar heyecanla sınavaca girecekleri yerleri araştırıyor. Bir önceki sınavlara bakacak olursak, sınav giriş yerleri sınav tarihinden 1 hafta öncesinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 MSÜ sınav giriş yerlerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

2019 MSÜ SINAVI NE ZAMAN? SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

2019 MSÜ 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara, orta öğretim düzeyinde , beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en azbirinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.