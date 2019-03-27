Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İstanbul, İzmir ve Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda görevlendirmek üzere 600 personel işçi alımı yapılacağını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının ardından vatandaşlar MSB 600 sürekli işçi alımıyla ilgili detayları araştırmaya başladı. MSB 600 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman sorusu bu nedenle merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, MSB 600 sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar...

MSB 600 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 25-29 Mart tarihleri arasında İstanbul, İzmir ve Gölcük Tersaneleri'ne alım yapılacağını duyurdu. MSB, otomotiv elektrikçisi, armadör işçisi, inşaat boyacısı, fiberglasçı gibi birçok branşta alım yapacak.

MSB 600 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS'ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS'ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.