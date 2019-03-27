Kamuya 44 bin memur alınacak! İşte başvuru şartları

2019 yılında kamu kurumları yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. 2019 yılında kamu kurumları yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Kamu için 44 bin kişilik boş kontenjan açığı belirlendi. Bu kapsamda alımlar memur alımları, personel alımları, Kamu personeli, sözleşmeli personel işçi ve askeri personel alımları yapılıyor. Bu sayede 44 bin 900 memur personel ve askeri personel alımı yapılacak olup başvuru şartları ve başvuru tarihleri açıklandı. İşte detaylar.

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Farklı platformlar üzerinde yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya 44 bin 900 kişilik boş kadro ile memur personel alımı yapılacak olup başvuru şartları ve başvuru detayları açıklanarak memur olmak yolunda ilerleyen adaylara ışık oldu. Alımlar farklı niteliklerle sınıflandırılmakta ve bu yönde başvurular alınıyor. Ayrıca adaylardan bir takım başvuru şartları isteniyor ve bu şartları taşıyan adayların başvuruları alınarak adaylara farklı sınavlar ve uygulamalar yapılarak göreve başlanması için yetki veriliyor.

Kamuya başvuru yapacak adayların mutlaka taşımaları gereken niteliklerden birisi olan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlardır ve bunun dışında bazı özel şartlar aranmaktadır. Özel olarak, Yaş, KPSS, YDS, Askerlik ve Eğitim gibi nitelikler aranır.

657 Sayılı DMK 48. Maddesindeki Nitelikler Nedir?

Adaylardan bu yönde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek gibi nitelikler aranacak

Özel Nitelikler Nedir?

Adayların taşımaları gereken özel nitelikler,

2018 Yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan kamu personeli seçme sınavından lise mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60, 70 veya 80 puan ve üzeri puan almış olmak,

Alım yapılacak pozisyon ve sınıfına göre belirtilen yaş aralığında olmak, Memur alımları için 35 yaşından gün almamış olmak, Bekçi alımları için 31 yaşından gün almamış olmak ve Askeri Personel alımları için 20 ile 25 yaşları arasında veya 20 ile 27 arasında olmak gerekiyor.

Eğitim olarak alım yapılacak pozisyon seviyesine göre, En az ilköğretim mezunu, lise mezunu, ön lisans veya lisans mezunu olmak,

YDS şartı her ilanda yer almıyor ancak yabancı dil gerektirecek kadro için adayların son beş yıl içerisinde yapılmış olan yabancı dil sınavından İngilizce veya diğer diller için taban puan almış olmak şartı aranıyor

SINIFINA GÖRE MEMUR PERSONEL VE ASKER ALIM İLANLARI:

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan ilanlara göre, toplamda 44 bin 900 memur alımı, personel alımı ve askeri personel alımı yapılacak.

MEMUR ( KPSS - A ) sınıfında, Hakkari Üniversitesi 2 İç denetçi ve Dışişleri Bakanlığı 5 Hukuk Müşaviri alacak.

MEMUR ( KPSS - B KURUMSAL ) alanında EMniyet Genel Müdürlüğü 2019-1 kapsamında 8 bin ve 2019-2 kapsamında 187 çarşı ve mahalle bekçisi alacak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başkanlığı 5 şoför alacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL olarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi 8 sözleşmeli personel, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2, Dışişleri Bakanlığı 2, Ankara üniversitesi 132, Adli Tıp Kurumu 71, Anadolu Üniversitesi 1, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 5, TÜBİTAK 2, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 6 ve Genelkurmay Başkanlığı 51 sözleşmeli personel alımı yapacak.

AKADEMİK PERSONEL sınıfında üniversiteler alım yapacak. Buna göre, Türk-Alman 13 , Tekirdağ Namık Kemal 36, İstanbul 47, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar 7, Şırnak 8, Kahramanmaraş Sütçü İmam 22, Bursa Uludağ 15, Trakya 46, İstanbul Cerahpaşa 56, Kilis 7 Aralık 6, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Mersin 23, Bandırma onyedi eylül 9, Uşak 49, Hatay Mustafa Kemal 49, Burdur 6,Kastamonu 23, Balkesir 11, Recep Tayyip Erdoğan 3, Yıldız Teknik 42, Gümüşhane 18, AMasya 19, Hakkari 12 Üniversiteleri akademik personel ve öğretim görevlisi alacaklar.

SÜREKLİ İŞÇİ bölümü için TCDD ( Devlet Demiryolları ) 356 işçi alacak. Milli Savunma Bakanlığı ile 600 İşçi alımı yapacak.

ASKERİ PERSONEL ilanları kapsamında ise, Jandarma genel Komutanlığı 22 Bin Uzman erbaş alacak ve Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 13 Bin Sözleşmeli Er alımı yapacak.