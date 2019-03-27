2019 yılında kamu kurumları yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. 2019 yılında kamu kurumları yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Kamu için 44 bin kişilik boş kontenjan açığı belirlendi. Bu kapsamda alımlar memur alımları, personel alımları, Kamu personeli, sözleşmeli personel işçi ve askeri personel alımları yapılıyor. Bu sayede 44 bin 900 memur personel ve askeri personel alımı yapılacak olup başvuru şartları ve başvuru tarihleri açıklandı. İşte detaylar.
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