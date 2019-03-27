Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklama işsiz vatandaşlara büyük bir umut oldu. Adalet Bakanlığı memur alımları için yüz binden fazla aday bkliyor. Yakın zamanda ilana çıkmasını bekleyen adaylar için meraklı ve heyecanlı bekleyiş başladı. 2019 yılında 17 bin civarında personel alımı yapacak olan CTE ile Adalet Bakanlığı'nın açıklamaları heyecanla ve sabırsızlıkla takip ediliyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 2019 yılı Ceza Tevkif Evleri (CTE) personel alımına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Katip, mübaşir, infaz koruma memuru, gardiyan, şoför, hizmetli, destek personeli gibi bir çok farklı kadroda yapılacak personel istihdamına yönelik başvuruların ne zaman başlayacağı tarihi ilan eden duyuru nerakla bekleniyor

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINI YÜZ BİNDEN FAZLA ADAY BEKLİYOR

Adalet Bakanlığı personel alımları yüz binden fazla aday tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 2019 yılında 17 bin civarında personel alımı yapacak olan CTE ile Adalet Bakanlığı , alım için yakın zamanda ilana çıkacak.

ADALET BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Adalet Bakanlığı tarafından 2019 yılı içerisinde 7 bin personel alımı yapacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından daha önce yapılan açıklamalarda "81 milyon bizden adalet bekliyor. Personel sayımız ile birlikte hizmet kalitemizi de arttıracağız. Adalet gecikmez tez verilmeli" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda halk arasında gardiyan olarak bilinen ancak Adalet Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılması süreçlerinde İnfaz Koruma Memuru olarak unvan düzeltmesi yapılan 10 bin personel alınacak.

Adalet Bakanlığı personel alımları ile ilgili "vatandaşlar merak için personel alımları ne zaman yapılacak?" sorusuna ise "Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine 10 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bu alımların ne zaman yapılacağına dair net bir tarih vermem uygun olmaz ancak çalışmalar devam ediyor yakın zamanda gerekli bilgiyi kamuoyu ile gerekli birimlerimiz paylaşacaktır. İnfaz koruma memuru halk arasında gardiyan olarak bilinir, zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli, şoför, teknisyen ve daha birçok pozisyonda istihdamlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Personel Eğitim Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, yeni açılan merkezde tüm adliye ve bakanlık çalışanlarının eğitim alarak daha bilinçli bir adalet hizmeti sunma hakkına kavuşacaklarını söyledi.

GARDİYAN NASIL OLUNUR?

Gardiyan olmak için belirli dönemlerde Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan alım ilanlarına başvuru yapılması gerekir. Adaylar başvuru yapabilmek için her alım ilanına özel şartları taşımaları gerekiyor. KPSS ile birlikte boy-kilo ve yaş gibi genel şartların yanı sıra ilanların her birinin farklı şartları olabiliyor. Bunun için başvuru yapılacak ilanın kılavuzunu incelemek ve ilanda belirtilmiş olan şartları sağladığından emin olduktan sonra başvuru yapılması en doğrusu.

Başvurusu uygun görülen adaylar önce yazılı sınava tabi tutulurlar. Bu aşamada başarı gösteren adayların sözlü mülakata girmesi ve bu aşamada da diğer adayların önüne çıkmasını sağlayacak düzeyde kanaat notu alması gerekir.

GARDİYAN OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan alım ilanlarının şartları ilandan ilana değişmekle birlikte her ilan için geçerli birtakım genel şartlardan bahsedilebilir. Söz konusu genel şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak

En az lise diplomasına sahip olmak

Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak

Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak

KPSS'den en az 70 puan almış olmak

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

30 yaşını aşmamış olmak

Adalet ve CTE Memur Alımı - İlan Tarihi

Bilindiği üzere uzunca zamandır Adalet Bakanlığı ve CTE bünyesine memur alımları bekleniyor. Bu konuda zabıt katibi, İKM, mübaşir, şoför, tesisatçı, kaynakçı, aşçı gibi kadrolar üzerinden memur alımlarının Adalet Bakanlığı ve CTE bünyesine yapılması beklenmektedir.

İnfaz koruma memuru (Gardiyan) alımları ne zaman?

Adalet Bakanlığı personel alımları yüz binden fazla aday tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 2019 yılında 17 bin civarında personel alımı yapacak olan CTE ile Adalet Bakanlığı, alım için yakın zamanda ilana çıkacak.

Adalet Bakanlığı-CTE başvuru şartları neler?

I. Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

II. Özel şartlar:

A- Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna yerleşebilmek için ;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak,

c) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

B- Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.

C- Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

Meslek liselerinin hemşirelik, toplum sağlığı veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden ya da bu bölümlerin lisans veya ön lisans programlarından mezun olmak,

D- Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

E- Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına yerleşebilmek için;

a) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

F- Sözleşmeli destek personeli (aşçı ve kaloriferci) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Halk Eğitim Müdürlükleri veya diğer resmî kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak gerekmektedir.