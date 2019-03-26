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  • 25.03.2019 16:17
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 09:11

iş göremezlik ödeneği başvuru şartları hesaplama sorgulama - 2019 SGK 4/B nasıl alınır?

2019 yılında tarafından ödenen rapor paralarını almanın şartları belli oldu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren rapor parası nasıl alınır? Rapor parası ne zaman ve nereden alınır? gibi soruların cevaplarını sizler için derledik. Aynı zamanda , devlet tarafından; hastalık, gebelik veya iş kazası nedeniyle çalışamayan ve raporlu olan işçilere veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 4/B çalışmazlık beyan işlemleri hakkında sitesinden duyuru yayımlandı.

2019 SGK 4/B iş göremezlik raporu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden resmi duyuru yaptı. Artık iş görmezlik raporu e-devletten alınabilecek. Sigortalılar bu ödeneği artık kurumlara müracaat etmeden e-devlet uygulamasıyla alabilecek. O uygulama için https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-is-goremezlik-raporu-calismazlik-beyan-islemleri erişim adresini kullanmaları gerekiyor. İşte SGK iş göremezlik ödeneği başvuru şartları, hesaplama ve sorgulama işlemleri

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