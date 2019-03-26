2019 SGK 4/B iş göremezlik raporu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden resmi duyuru yaptı. Artık iş görmezlik raporu e-devletten alınabilecek. Sigortalılar bu ödeneği artık kurumlara müracaat etmeden e-devlet uygulamasıyla alabilecek. O uygulama için https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-is-goremezlik-raporu-calismazlik-beyan-islemleri erişim adresini kullanmaları gerekiyor. İşte SGK iş göremezlik ödeneği başvuru şartları, hesaplama ve sorgulama işlemleri