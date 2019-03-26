MSÜ sınav yerleri, sınava katılacak adaylar tarafından internet üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için geri sayım başladı. Peki, ÖSYM sınav takvimine göre, 2019 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte 2019 MSÜ sınavı ile ilgili ayrıntılar...

2019 MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

MSÜ sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Bir önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş yerlerinin sınavdan bir iki hafta önce yayınlandığı görülüyor. Buna göre, 2019 MSÜ sınav giriş yerlerinin de bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2019 MSÜ 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLACAK?

Sınavda adaylara, orta öğretim düzeyinde , beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en azbirinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.