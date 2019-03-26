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  • Son Güncelleme: 26.03.2019 09:06

kura başvuru ekranı kadro dağılımı nedir? - 2019 MSB 600 personel işçi alım başvuru şartları

adaylar arasından 600 işçi alımı için ilan yayımladı. Yayımlanan ilanın başvurusu bugün başladı. Ayrıca tarafından yapılan duyuruya göre, Genelkurmay Başkanlığı memur alımı gerçekleştirecek. Buna göre TSK ya bağlı olan genelkurmay Başkanlığı farklı uzman alanlarından olmak üzere 51 kişilik boşluk ile memur alımı gerçekleştirecek. Peki MSB en az ilkokul mezunu 600 personel işçi alım başvurusu nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde

2019 yılında MSB Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde personel alım ilanı yayınlamıştı. MSB'nin yayınladığı ilanda farklı kadrolarda alınmak üzere işçi alımı yapılacağı belirtildi. Toplamda 600 işçi alımı için yayımlanan duyurunun ardından başvuru ekranı açıldı kadro dağılımı belli oldu. Farklı branşlara yapılan personel alımında , başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olması istendi. İlana başvuru yapan adaylar arasından seçimler kura ile yapılacak. İşte 2019 İŞKUR MSB en az ilkokul mezunu 600 personel işçi alım başvuru şartları.

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