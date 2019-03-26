2019 yılında MSB Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde personel alım ilanı yayınlamıştı. MSB'nin yayınladığı ilanda farklı kadrolarda alınmak üzere işçi alımı yapılacağı belirtildi. Toplamda 600 işçi alımı için yayımlanan duyurunun ardından başvuru ekranı açıldı kadro dağılımı belli oldu. Farklı branşlara yapılan personel alımında , başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olması istendi. İlana başvuru yapan adaylar arasından seçimler kura ile yapılacak. İşte 2019 İŞKUR MSB en az ilkokul mezunu 600 personel işçi alım başvuru şartları.