İŞKUR binlerce personel alacak! İşte şartlar

2019 İŞKUR işçi girişi yap sekmesi oldukça fazla aratılıyor. İŞKUR iş ilanları Mart ayı biterken vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İŞKUR personel memur ilanları listesi her gün yenileniyor ve iş ilanları ekleniyor. Bu zamana kadar binlerce kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'a müraacat eden vatandaşların yüzü gülüyor. Peki İŞKUR personel memur alımı başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR iş ilanları sayfası ve tüm detaylar haberimizde

İŞKUR PERSONEL ALIMI İŞ İLANLARI

Yapılan son açıklamada, şehir hastanesine yapılacak personel alımında kadroların şu şekilde olacağına yer verildi: "Hemşire, doktor, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi görevlisi, oda destek personeli, tıbbi sekreter, resepsiyon görevlisi, aşçı, kepçeci, meydancı, depo personeli, engelli personel, ambulans şoförü, hasta bakıcı, eczacı, ameliyathane teknisyeni, ameliyathane hemşiresi, eski hükümlü işçi, hasta kabul sekreteri".

BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIMI NASIL OLACAK?

12 bin personel alımı için ilana çıkılmayacak. Zaten şehir hastanesi açılacağından dolayı kapanacak hastanelerdeki çalışanlar Şehir hastanesine geçecek. Kalan sayı da İŞKUR üzerinden yayımlanack yeni ilanlar ile tamamlanacak.

BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ'NDE HANGİ KADROYA KAÇ PERSONEL ALINACAK?

Bilkent Şehir Hastanesine yapılacak 12 bin personel alımı için belirlenen ilk sayılar şu şekilde; 664 hasta yönlendirme ve danışma(tıbbi sekreter, resepsiyon, refakat, hasta taşıma), 55 çağrı merkezi görevlisi, 313 oda destek personeli, 500 mutfak personeli(aşçı, aşçı yardımcısı, kepçeci, bulaşıkçı, meydancı, depo personeli), 978 temizlik personeli (hastane ve hastanede temizlik süreçleri) 450 hastane güvenliği, 62 otopark personeli alınacak…

İŞKUR BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURULARI NASIL OLACAK?

Söz konusu alım için henüz bir ilan gelmedi. Şehir hastanesi hasta kabulüne başladığı için yakın zamanda personel alımı için ilanlar gelecek. Hemşire ve sağlık kadrolarına alımlar merkezi atama ile gerçekleştirilecek. Diğer alımlar için İŞKUR 'da ilan yayımlanacak.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI(TCDD)

TCDD İŞKUR'DAN PERSONEL ALIMINI NASIL YAPACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından açıklanan 356 işçi alımı için adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden talep edilen kadrolardan sadece 1 tanesine başvuru yapabilecekler.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 356 KPSS şartsız işçi alımı başvuruları ise 9 Nisan 2019 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2019 tarihinde sona erecek.

GENEL ŞARTLAR

Adayların erkek olması gerekiyor.

Ayrıca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından talep edilen işgücüne başvuru yapmak için 36 yaşından gün almamış olmak şartı talep ediliyor.

Bunların yanı sıra Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve TCDD'den açıklanan bu detaylara göre adayların kadrolara göre talep edilen eğitim seviyelerinden mezun olmaları zorunlu...