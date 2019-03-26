24. Dönem POMEM sınav duyurusu ile 2.500 kadın polis alımı yapılacağı bildirildi. Polis Akademisi (PA) tarafından yayınlanan ilanda, kadın polis memuru olarak yapılacak alımlarda lisans mezunu şartı arandığı açıklandı. Peki, 2.500 kadın polis alımı ne zaman yapılacak? Kadın polis alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

2.500 KADIN POLİS ALIMI ŞARTLARI NELER?

Polis Akademisi tarafından başvuru ile ilgili henüz kılavuz yayınlanmadı. 2.500 kadın polis alımı ile ilgili kılavuzun yayınlanması ile birlikte başvuru şartları da belli olacak. Yayınlanan ilanda, sadece lisans mezunu kadın polis alımı yapılacağı bildirildi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlanan ilanda başvuruların hangi tarihte başlayacağı bildirilmedi. İlerleyen zamanlarda yayınlanacak olan başvuru kılavuzu ile birlikte başvuru tarihi açıklanacak. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edileceği bildirildi.

24. DÖNEM POMEM SINAV DUYURUSU

Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Makamının talimatlarıyla, Polis Merkezi Amirliklerine müracaat için gelen vatandaşlarımızla en üst düzeyde iletişim kurulması ile taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınması amacıyla vatandaşların güler yüzle, güven verici ve beklentilere odaklanan bir şekilde karşılanarak hem Polis Merkezi Amirliklerindeki, hem de Polis Merkezleri Amirlikleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılabilmesi için 81 il 700 Polis Merkezi Amirliğinde "Polis Merkezi Amirliği Etik Davranış İlkeleri" doğrultusunda "Güven Masası" uygulaması hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda, başta Polis Merkezi Amirliklerimizde olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlerimizin iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacıyla lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir."

BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Yenimahalle'deki Karşıyaka İş Merkezi önünde vatandaşa hitap etti. Burada açıklamalarda bulunan Soylu, 2 bin 500 kadın polis alımı yapılacağını duyurmuştu.

Bakan Soylu, konu ile ilgili şöyle dedi:

"Buradan bir müjde veriyorum. Tüm Türkiye'deki karakollarımıza 2 bin 500 kadın polis alacağız, onları eğiteceğiz. Şimdi onların da alımına çıkıyoruz. O güven masasında nezaketleriyle, orada gösterecekleri ev sahiplikleriyle vatandaşlara yardımcı olacaklar, destek olacaklar. Karakollarımızı da Ankara'nın her tarafında açmaya devam ediyoruz."