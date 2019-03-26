2019 Kamuya KPSS'li KPSS şartsız 44 bin 900 memur personel asker işçi alım başvuru şartları nedir? Kamuya 44 bin memur personel işçi alım son dakika başvuru şartları ise oldukça merak ediliyor. Ayrıca adaylardan bu yönde bazı genel ve özel nitelikler aranmakta olup bu nitelikleri taşıyan adayların başvuruları geçerli sayılacak. Kamuya başvuru yapacak adayların mutlaka taşımaları gereken niteliklerden birisi olan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlardır ve bunun dışında bazı özel şartlar aranmaktadır. Özel olarak, Yaş, KPSS, YDS, Askerlik ve Eğitim gibi nitelikler aranır.

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