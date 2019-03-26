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  • 26.03.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 10:23

2019 Kamuya 'li 45 bin memur personel asker başvuru şartları nedir (Kamuya )

2019 yılında kamu kurumları yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. 2019 yılında kamu kurumları yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Kamu için 44 bin kişilik boş kontenjan açığı belirlendi. Bu kapsamda alımlar ları, ları, Kamu personeli, sözleşmeli personel işçi ve askeri personel alımları yapılıyor. Bu sayede 44 bin 900 memur personel ve askeri personel alımı yapılacak olup başvuru şartları ve başvuru tarihleri açıklandı. İşte detaylar.

2019 Kamuya KPSS'li KPSS şartsız 44 bin 900 memur personel asker işçi alım başvuru şartları nedir? Kamuya 44 bin memur personel işçi alım son dakika başvuru şartları ise oldukça merak ediliyor. Ayrıca adaylardan bu yönde bazı genel ve özel nitelikler aranmakta olup bu nitelikleri taşıyan adayların başvuruları geçerli sayılacak. Kamuya başvuru yapacak adayların mutlaka taşımaları gereken niteliklerden birisi olan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlardır ve bunun dışında bazı özel şartlar aranmaktadır. Özel olarak, Yaş, KPSS, YDS, Askerlik ve Eğitim gibi nitelikler aranır.

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