Vatandaşlar 1 Nisan 2019 Pazartesi günü yerel seçim dolayısıyla resmi tatil olacak mı oldukça merak ediliyor. Peki 1 Nisan Pazartesi resmi tatil, idari izin var mı? 1 Nisan seçim sonrası PTT, Noter, Banka ve Hastaneler açık mı? Okullar bahsettiğimiz üzere 1 Nisan günü kapalı durumdalar. Fakat kamu daireleri 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacaklar. Sonrasında memurlar ve diğer kamu çalışanlarını da görevlerine devam edecekler. 1 Nisan tarihinde Ziraat Bankası, Halkbank gibi devlet bankaları ile Finansbank, İş Bankası, Garanti Bankası gibi özel bankalar açık olacaklardır. Finansal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

KAMU KURUMLARI, DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?

Okullar bahsettiğimiz üzere 1 Nisan günü kapalı durumdalar. Fakat kamu daireleri 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacaklar. Akabinde memurlar ve diğer kamu çalışanlarını da görevlerine devam edecekler.

1 NİSAN BANKALAR AÇIK MI?

1 Nisan tarihinde Ziraat Bankası, Halkbank gibi devlet bankaları ile Finansbank, İş Bankası, Garanti Bankası gibi özel bankalar açık olacaklardır. Finansal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

PTT AÇIK MI KAPALI MI OLACAK?

PTT 1840 yılında kurulmuş ülkemizin en eski kamu dairelerindendir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi PTT yani postane de 1 Nisan tarihinde hizmet vermeye devam edecektir.

1 NİSAN 2019 HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Gerek özel ve kamu devlet hastaneler, gerekse aile sağlık merkezleri ve diğer sağlık kurum ve kuruluşları Pazartesi günleri açık olacaklar. Vatandaşlar polikliniklerde tedavi görebilecekler, doktorlar da çalışmalarına devam edecekler.

Seçimlerde görevli memurlar, polisler idari izinli mi sayılacaklar?

Geçtiğimiz seçimlerde seçimlerde görev alan bütün memurlar ertesi gün idari izinli sayılmışlardır. Ancak bu seçim dönemi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca yine geçtiğimiz seçimlerde görev alan polis ve jandarmalar ise yine memurların aksine ertesi gün idari izinli sayılmamışlardı.

İDARİ İZİN NEDİR?

İdaresi izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

2019 YILINDAKİ RESMİ TATİLLER

İşte bu yıl yapılacak resmi tatiller:

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 10 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı taktirde Ramazan Bayramı tatilinin 10 güne çıkması bekleniyor

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

YSK SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yüksek Seçim Kurulu, vatandaşların seçim öncesinde nerede oy kullanacaklarını ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenmeleri için internet üzerinden bir seçmen kaydı sorgulama hizmeti sunuyor. Vatandaşlar YSK'nın resmi internet sitesi üzerinden "Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, T.C. Kimlik No ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" ile seçmen kayıtlarına ulaşabilecekler.

e-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA SİSTEMİ

Aynı zamanda vatandaşlar YSK Seçmen Kaydı Sorgulama sisteminden hariç olarak e-Devlet sistemi üzerinden de seçmen kayıtlarını sorgulayabiliyorlar

e-Devlet seçmen kaydı sorgulama sistemine ulaşmak ve seçmen kaydı sorgulamak için ilk olarak e-Devlet'e T.C. Kimlik No ve Şifre ile giriş yapılması gerekiyor.

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ NEDİR?

Mahalli İdareler Genel Seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir, aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sadece yurt içinde ikamet eden ve yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilir.