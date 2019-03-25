2019 yılında SGK tarafından ödenen rapor paralarını almanın şartları belli oldu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren rapor parası nasıl alınır? Rapor parası ne zaman ve nereden alınır? gibi soruların cevaplarını sizler için derledik. Aynı zamanda SGK iş göremezlik ödeneği, devlet tarafından; hastalık, gebelik veya iş kazası nedeniyle çalışamayan ve raporlu olan işçilere veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 4/B iş göremezlik raporu çalışmazlık beyan işlemleri hakkında sitesinden duyuru yayımlandı.