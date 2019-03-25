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  • 25.03.2019 16:17
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 16:33

2019 4/B nasıl alınır? başvuru şartları, hesaplama sorgulama

2019 4/B ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden resmi duyuru yaptı. Artık iş görmezlik raporu e-devletten alınabilecek. Sigortalılar bu ödeneği artık kurumlara müracaat etmeden e-devlet uygulamasıyla alabilecek.  O uygulama için https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-is-goremezlik-raporu-calismazlik-beyan-islemleri erişim adresini kullanmaları gerekiyor. İşte başvuru şartları, hesaplama ve sorgulama işlemleri

2019 yılında SGK tarafından ödenen rapor paralarını almanın şartları belli oldu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren rapor parası nasıl alınır? Rapor parası ne zaman ve nereden alınır? gibi soruların cevaplarını sizler için derledik. Aynı zamanda SGK iş göremezlik ödeneği, devlet tarafından; hastalık, gebelik veya iş kazası nedeniyle çalışamayan ve raporlu olan işçilere veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 4/B iş göremezlik raporu çalışmazlık beyan işlemleri hakkında sitesinden duyuru yayımlandı.

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