En az ilkokul mezunu adaylar arasından 600 işçi alımı için MSB ilan yayımladı. Yayımlanan ilanın başvurusu bugün başladı. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Genelkurmay Başkanlığı memur alımı gerçekleştirecek. Buna göre TSK ya bağlı olan genelkurmay Başkanlığı farklı uzman alanlarından olmak üzere 51 kişilik boşluk ile memur alımı gerçekleştirecek. Peki İŞKUR MSB en az ilkokul mezunu 600 personel işçi alım başvurusu nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde

KURA İLE EN AZ İLKOKUL MEZUNU İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Farklı branşlara yapılan personel alımında , başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olması istendi. İlana başvuru yapan adaylar arasından seçimler kura ile yapılacak.

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MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI DA YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı 13 bin kişilik boşluk ile sözleşmeli er alımı yapacağını ilan etmişti. Bu kapsamda adaylardan, En az ilköğretim mezunu veya buna denkliği olan yurtdışı okullardan mezun olmuş olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamamış olanlardan 25 yaşını bitirmemiş olmak, Askerlik hizmetine başlamamış veya tamamlamamış olanlar için 20 ile 25 yaşını bitirmemiş olmak, Askeri okullardan ve TSK dan ne sebeple olursa olsun çıkartılmamış olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, TSK'da daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek bir durum olmamak gibi nitelikler aranmaktadır.

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

Öte yandan uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul mezunu olma şartı aranırken, uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu olma şartı aranıyor.

BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

İnternet üzerinden yapılacak başvurulara istinaden adaylar sınavlara planlanacak, adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına (Cebeci/ANKARA) geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacaktır. Bu nedenle başvuru evraklarını teslim etmeyen, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İŞKUR'DAN İLANLAR YAYIMLADI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yeni ilanlar yayımlandı memur ve işçi alımları yapılacağı bildirildi.

Ayrıca ilanlarda kadrolara göre talep edilen genel ve özel başvuru şartlarına yer verildi.

Başvuru yapacak adayların detayları incelemesi gerekiyor. Aksi takdirde başvuru şartlarına haiz olmayanların başvuruları kabul edilmeyecek.

HANGİ KURUMLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Kepçe Operatörü

KUMÇATI BELEDİYESİ

Garson (Servis Elemanı)

MUDANYA ÖĞRETMEN EVİVE AKŞAM SANAT OKULUİKTİSADİ İŞLETMESİ

Temizlik Görevlisi

BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI *

ANKARA ÇUBUK ÖĞRETMENEVİ VE ASO

Beden İşçisi (Genel)

SENİRKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İtfaiyeci

DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Telefon Santral Operatörü

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI(ASIL)

İŞKUR 46 BİN İŞÇİ ALIYOR

Teşvikler işsizlere iş yolunu açarken; İŞKUR istihdamda önemli bir rol üstleniyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, bu yıl şimdiden 205 bin 430 kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 46 bin 64 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise beden işçiliği geliyor. İşverenler 6 bin 552 beden işçisi arıyor.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Yine firmalar, 2 bin 400 makineci (dikiş), 2 bin 34 turizm ve otelcilik elemanı alımı için İŞKUR'da duyuruya çıktı. İlanlara göre; bin 958 satış elemanına, bin 582 temizlik görevlisine, bin 211 garsona, bin 151 çağrı merkezi temsilcisine, 994 güvenlik görevlisine, 959 büro memuruna, 762 kasiyere, 722 aşçı yardımcısına ihtiyaç var. İş arayanlar, İŞKUR'un sitesinden ve İŞKUR İl Müdürlüğü'nden başvuru yapabiliyor..

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.

İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.