Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur alımı için meraklı bekleyiş sürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur alımı için başvuruları adaylar 6 Mart'ta btirmişti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur alım sonuçları tüm haberleri sayfamızda olacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi lise, ön lisans ve lisans mezunlarından alım yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 7-10/03/2019 tarihleri arasında belediyemiz internet adresinde ilan edileceği belirtilmişti. Ancak henüz sonuç açıklaması yapılmadı.

DİYARBAKIR MEMUR ALIMI SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Kurum tarafından yapılan açıklamada, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 7-10/03/2019 tarihleri arasında belediyemiz internet adresinde ilan edileceği belirtilmişti. Ancak henüz sonuç açıklaması yapılmadı.

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesine" www.diyarbakir.bel.tr adresinden erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

- T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

- Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı kültür kongre merkezi hizmet binasında (Yenişehir istasyon caddesi no:65)sınav giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte sözlü sınav yapılacaktır. Ayrıca itfaiye eri için sınav giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte başlamak üzere uygulamalı sınav yapılacaktır.

- Sözlü sınav ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınav Konuları:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Zabıta Memuru, Belediye Trafik Memuru, İtfaiye Eri, Bilet Satış Memuru, Çocuk Eğitimcisi, Fotoğrafçı, Kameraman, Muhasebeci, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Temizlik Hizmetlisi, Mühendis, Sosyolog, Şoför, Evlendirme Memuru, Psikolog ve Tekniker gibi farklı branşlarda, çeşitli lisans ve ön lisans programları ile lise mezunu vatandaşlar arasında memur alımı yapacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği, Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

MEMUR ALIM SONUÇLARINDAN SONRA HANGİ AŞAMALAR YAPILACAK?

387 Memur alımı sonuçları açıklandığında adaylara sınav yapılacak. Sonuçlarla birlikte adaylara Sınav Giriş Belgeleri de verilecek olup bu belgeler ile Sınava giriş yapılacak.

İlgili Sınav Diyarbakır Büyükşehir belediyesi bağlı kültür kongre merkezi hizmet binasında (yenişehir istasyon caddesi no:65) belirtilen Sınav Giriş belgelerindeki tarih ve saatte yapılacak. Ayrıca İtfaiye eri için sözlü sınavla uygulamalı sınavda yapılacak.

Memurlar ne iş yaparlar?

Memurların yapmış oldukları işler yani görevleri çalıştıkları kuruma göre farklılık göstermektedir. Çoğu memur masa başı dediğimiz işlerde görev alsa da, çok sayıda memur da sahada görev alabilir. Yani memurların yapmış oldukları işlerden bahsedebilmemiz için hangi kurumda ve hangi kadro pozisyonda çalıştığına bakmak gerekmektedir.

Memur nasıl olunur?

Herhalde şimdiye kadar "Memur ol, daha rahat bir yaşantın olsun." ya da " Memur ol iş kaygın olmasın, düzenli maaşın yatsın." Gibi sözleri duymayanınız yoktur. Çünkü ülkemizde memurluk garanti bir meslek olarak görülmekte ve akabinde devlet güvencesi altında tutulduğu için de oldukça çok tercih edilmektedir. Hali hazırda memur olarak çalışan kişilerin sayısına baktığımızda bu durumu da desteklediğini görmekteyiz. Peki kimler devlet memuru olabilir?