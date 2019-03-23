MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Milli Savunma Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için geri sayım başladı. Sınava başvurular 16 Ocak - 27 Şubat'ta alındı. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav yerleri ne zaman yayınlanacak 2019 MSÜ sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2019 MSÜ sınav yerleri henüz yayınlanmadı. MSÜ sınav giriş yerlerini gösteren sınav giriş belgeleri önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanacak. ÖSYM tarafından sınav giriş yerleri açıklandığında haberimizin içeriğine eklenecektir.

2019 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Sınav 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavda adaylara, orta öğretim düzeyinde , beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en azbirinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.