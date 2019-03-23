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  • 22.03.2019 10:25
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 15:03

8 bin bekçi alımı başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?

tarafından bekçi alımı başvuruları başladı. 8 bin bekçi için başvurular alınmaya başladı ve 1 Nisan tarihine kadar sürecek. Daha önce yaptığımız haberlerde başvuru şartlarını sizlere sunmuştuk. Şimdi ise başvuru ücreti ile birlikte başvuru ücretinin hangi bankaya yatırılacağı hakkında bilgi vereceğiz. Polis Akademisi bu yıl ücreti 130 TL olarak belirledi.

8 bin personel alınacak! İşte başvuru ücreti

2019 yılı için binlerce adayın büyük bir merakla beklediği bekçi alımları başladı. Başkanlığı, bu dönemin başvuru ücretini 130 TL olarak belirledi. Sınav ücreti Halkbank bankamatikleri ve şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bekçi alım başvurusu için ise, Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden duyurulan sayfa aracılığıyla E-Devlet sayfasına yönlendirilecek olan adaylar, TC Kimlik Numarası ve E-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ön başvurularını gerçekleştirmiş olacak.

Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şartiyle çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler.

E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

BEKÇİLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BEKÇİLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR? HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı, bu dönemin başvuru ücretini 130 TL olarak belirledi. Sınav ücreti Halkbank bankamatikleri ve şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacak. Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan, Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

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