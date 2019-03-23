2500 kadın polis alımı için açıklama yapıldı. İçişleri Bakanı, 2500 kadın polis alımı yapılacağnın müjdesini verdi. Peki 2019 POMEM 2 bin 500 kadın polis alım başvuru şartları ve koşulları nedir? Kadın polis alımı ne zaman, hangi tarihte? İşte tüm detaylar. Polis alımların ise tıpkı diğer polis alımlarında olduğu gibi; Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından yapılması ve başvuruların da POMEM tarafından alınması bekleniyor. POMEM okullarına 4 yıllık lisans mezunlarından ve %20 oranında 2 yıllık ön lisans mezunlarından, KPSS sınavına girmiş kişiler başvurabilmektedir.

2 BİN 500 KADIN POLİS NE ZAMAN ALINCAK?

Muğla'da vatandaşlara hitap eden İçişleri Bakanı; yaptığı konuşmada 2 bin 500 kadın polis alımı yapılacağını şu ifadelerle duyurdu:

"Buradan bir müjde veriyorum. Tüm Türkiye'deki karakollarımıza 2 bin 500 kadın polis alacağız, onları eğiteceğiz. Şimdi onların da alımına çıkıyoruz. O güven masasında nezaketleriyle, orada gösterecekleri ev sahiplikleriyle vatandaşlara yardımcı olacaklar, destek olacaklar. Karakollarımızı da Ankara'nın her tarafında açmaya devam ediyoruz."

Ancak Bakan Soylu, kadın polis alımının ne zaman yapılacağını ve başvuru sürecinin ne zaman başlayacağına ilişkin herhangi bir tarih belirtmedi.

Alımların ise tıpkı diğer polis alımlarında olduğu gibi; Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından yapılması ve başvuruların da POMEM tarafından alınması bekleniyor.

2 BİN 500 KADIN POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2 bin 500 kadın polis alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak 23. dönem POMEM başvurularında şu şartlar aranmıştı:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silah altında bulunmamak.



NASIL POLİS OLUNUR?

Polis olmanın şartları nelerdir sorusunu merak edenler için polis olmak isteyenlerin lise ve üniversite mezunu olma durumlarına göre izlemeleri gereken yolların değiştiğini belirtmek gerekir. Lise mezunları Polis olmak için öncelikle adayların Üniversitelere geçiş sınavlarına girmeleri ve Polis Akademisi tarafından belirlenen baraj puanının altında kalmamaları gerekiyor.

Bu sınavdan yeterli düzeyde puanı alan lise mezunları belirlenen başvuru tarihlerinde www.pmyo.pa.edu.tr adresinden ön başvuruda bulunarak Polis Meslek Yüksek Okullarına şahsen başvuru yaparlar. Daha sonradan adaylar mülakat tarihinde başvuruda bulunduğu okulda mülakat sınavına alınırlar. Mülakat sınavını geçen adaylar yapılacak olan Polis Meslek Yüksek Okullarına Giriş sınavına girmeye de hak kazanmış olacaktır.

Üniversite mezunlarının polis olabilmek için ise farklı bir yol izlemeleri mümkün. Üniversite mezunları Polis Meslek Yüksek Okul sınavlarına direk girebilirler.

Bunun yanı sıra 4 Yıllık bölümleri bitiren üniversite mezunları POMEM okuyarak da polis olabilirler. KPSS'den yeterli puan alan adayların POMEM başvurusu yaparak mülakatı başarıyla tamamlamaları gerekir.

POMEM NEDİR?

POMEM okullarına 4 yıllık lisans mezunlarından ve %20 oranında 2 yıllık ön lisans mezunlarından, KPSS sınavına girmiş kişiler başvurabilmektedir. POMEM'i kazanmış bir kişi "Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği' nin 6 nci maddesine göre en az 4 ay eğitim görmektedir. POMEM'i kazanan kişiler 4 ay boyunca polislikle ilgili (hukuk, silah vb,) eğitim görmektedirler. 4 aylık eğitimi tamamlayan öğrenciler Polis Memuru Adayı olarak mezun olurlar ve okulda başarı sırasına göre kurada çektikleri şehirde görevlerine başlarlar.

Mezun olan Polis Memuru Adayının teşkilat içerisinde çalışacağı birim göreve başladığı şehrin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenir. Ama çalıştığı birimler yıl içerisinde zaman gözetmeksizin yine İl Emniyet Müdürlüğünün insiyatifiyle değiştirilebilmektedir. Genelde birimlere alımlarda Polis Memurunun özellikleri, aldığı eğitim gözetilerek uygun birimlere ataması yapılmaya çalışılmaktadır.